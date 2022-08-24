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Haberler Güncel İstanbul'un CHP'li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik

İstanbul'un CHP'li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik

Vatandaşa hizmet etmek yerine sürekli 'engelleniyoruz' yalanına sığınarak iş yapmaktan kaçınan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü. İstanbulluya hizmet için harcanması gereken paralar, yüklü ihaleler, ballı sözleşmelerle heba edildi. Bazı şirketlere 9 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapılırken bazı etkinliklere ise tek kalemde 1.6 milyon TL para verildi. Takvim.com.tr, CHP'li İBB'nin İstanbullunun parasını nasıl heba ettiğini kalem kalem, ihale ihale sizler için derledi. İşte 2022 yılı genelinde ve son 1 ayda verilen ihaleler ve yapılan ödemeler...

takvim.com.tr
Özel haber
24.08.2022 21:51 - Son Güncelleme: 25.08.2022 00:19
İstanbul’un CHP’li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik
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İstanbul’un CHP’li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'a kayda değer bir kazanım sağlamadığı gibi olanı da heba ederek İstanbulluyu hizmete mahrum bıraktı.

İETT araçları ve metrolarda gün aşırı meydana gelen arızalara bir türlü çözüm üretemeyen, yürüyen merdivenler ve asansörleri bile sağlıklı bir şekilde çalıştıramayan CHP'li İBB, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü.

İstanbul’un CHP’li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik

Ekrem İmamoğlu yönetimi, 'farz dururken sünneti yapmak' deyimini yerine getirdi, İstanbul'un mevcuttaki birçok sorununu görmezden geldi.

İstanbul’un CHP’li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik

YÜKLÜ İHALELER, BOL KEPÇEDEN DAĞITILAN PARALAR...
İstanbulluya hizmet için harcanması gereken paraları, yüklü ihaleler, ballı sözleşmelerle heba edildi.

Bu ihalelerde ÜÇ D Tanıtım Reklam Turizm Organizasyon firması ve Begüm Aybar isimli şahıs dikkatlerden kaçmadı.

ÜÇ D ORGANİZASYONA 9 MİLYON ÜZERİ ÖDEME
300.00 TL ve üzeri ihaleler baz alındığında yapılan hesaplamalar neticesinde ÜÇ D Organizasyon şirketine toplamda CHP'li İBB eliyle 9 milyon liranın üzerinde bir ödeme yapıldı.

İstanbul’un CHP’li İBB eliyle heba edilişinin deşifresi! Yüklü ihaleler, bol kepçeden dağıtılan paralar... Kalem kalem derledik

(Fotoğrafta: Beegüm Aybar ismine verilen ihalelerin bazıları)

AYBAR'A 6.960.000 LİRA
Begüm Aybar'a ise Ekrem İmamoğlu döneminde 6.960.000 TL ödeme yapıldı.

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