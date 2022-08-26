İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan vuruşuyor! Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV: İsmail Küçükkaya, Emin Çapa, Cafer Mahiroğlu...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki adaylık savaşı körüklenerek büyüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından kabul görmüyor.

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR

Kılıçdaroğlu adaylık hazırlığı içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.