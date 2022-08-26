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    • Güncel
    • 26.08.2022 19:56
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    • 26.08.2022 20:08
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    İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan vuruşuyor! Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV: İsmail Küçükkaya, Emin Çapa, Cafer Mahiroğlu...

    CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında başlayan adaylık çekişmesi resmen savaşa dönüştü. Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını attı. Bu noktada mangır medyasının önemli aktörü Halk TV devreye girdi. Emin Çapa'nın kanala tartışmalı bir şekilde geri dönüşüyle başlayan süreç, İmamoğlu'na yakın İsmail Küçükkaya'nın transfer edilmesiyle pekişti. Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmeler "Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV! İmamoğlu vs Kemal

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki adaylık savaşı körüklenerek büyüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından kabul görmüyor.

    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kılıçdaroğlu adaylık hazırlığı içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.



    Masanın gizli ve açık ortaklarının pazarlıkları ve oyunları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya üzerinden harekete geçmek için adımını attı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın medya üzerinden defalarca kez hedef alındı...



    İSMAİL KÜÇÜKKAYA BOMBASI!
    Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsmail Küçükkaya bombası patladı.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'li Belediyeleri haraca bağlamışlar dediği mangır medyasının önemli aktörü olan Halk TV, Amerikan merkezli FOX TV'nin önemli ekran yüzlerinden İsmail Küçükkaya ile anlaştıklarını açıkladı.




        Anlaşmayı İmamoğlu İBB'sinin Boğaz'a karşı kaçak yapılaşmasına göz yumduğu Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu duyurdu.

        Mahiroğlu, "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...

        Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya" dedi.



        İMAMOĞLU, KÜÇÜKKAYA VE 3 MİLYON DOLAR...
        İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den Halk TV'ye geçmesinde 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu'nun rolü olduğu VE Küçükkaya'ya 3 milyon dolar ödediği konuşulanlar arasında.



        HALK TV'DE KENDİ PR EKİBİNİ KURDU: AMACI KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRMEK
        Adaylık yolunda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan hamle yapan İmamoğlu'nun Halk TV'de kendi PR ekibine oluşturduğu söylentisi yayıldı.

        Mangır Halk TV'deki İmamoğlu piyonlarının amacının ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda İBB Başkanı'nın elini güçlendirmek ve 'aday' Kılıçdaroğlu sözlerini bastırmak olduğu iddia edildi.



            ÇAPA'NIN TARTIŞMALI GERİ DÖNÜŞÜ
            Emin Çapa olayı da bu iddialara somut örnek olarak karşımıza çıkıyor.

            Halk TV'den ayrıldığını duyurduktan 1 ay sonra yeniden kanalda göreve başlayan Çapa'nın geri dönüşünde de İmamoğlu'nun etkisi olduğu söyleniyor.


            Emin Çapa'nın tartışmalı geri dönüşü, İsmail Küçükkaya'nın FOX'u bırakıp Halk TV'ye gelmesi, İmamoğlu'nun Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına göz yumması tüm bu konuşulanları güçlendiren somut bir örnek olarak dikkatlerden kaçmadı.



            Tüm bu iddialar gölgesinde CHP medyasındaki 'Ekremci' unsurlar tarafından Kılıçdaroğlu'nun hedef alınmasını örneklerle sizler için derledik;

            Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yakın medya üzerinden defalarca kez hedef alındı.

                Oda TV çeşitli haberlerle örtülü şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayı amaçlarken Soner Yalçın da köşesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadeler kullandı.

                SONER YALÇIN'IN KARANLIK 'ODA'SI DEVREDE
                Yalçın'ın geçtimiz haftalarda yazdığı "Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi" başlıklı yazı da CHP'yi karıştırdı. Yalçın'a yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Engin Özkoç'tan geldi.


                Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" diyerek ODA TV'yi eleştirdi. ODA TV ise Özkoç'un tweetlerini, "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" şeklinde haberleştirdi.


                SAVAŞ 'ALEVİ' SÖYLEMİNE KADAR İLERLEDİ! MEDYASCOPE...
                İmamoğlu ve KK arasındaki adaylık savaşı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Alevi" hatırlatması yapılacak kadar ilerletildi.

                Medyascope'ta TİP'li Ahmet Şık "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

                Ahmet Şık'ın Medyascope'ta söylediği ifadeler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından eleştirildi.



                    BİRBİRLERİNE KARŞI BAŞKA HANGİ HAMLELERDE BULANACAKLAR?
                    CHP içerisinde kopan fırtınaları tek tek sizler için derledik. Mangır medyasının Ekremci unsurlarınca Kılıçdaroğlu'nun hedef alınmasını örneklerle irdeledik.

                    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala başlayan bu savaşın daha ne kadar körükleneceği, tarafların (Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu) birbirlerine karşı başka hangi hamlelerde bulunacağı merak konusu oldu.
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