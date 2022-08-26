İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan vuruşuyor! Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV: İsmail Küçükkaya, Emin Çapa, Cafer Mahiroğlu...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki adaylık savaşı körüklenerek büyüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından kabul görmüyor.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
Kılıçdaroğlu adaylık hazırlığı içinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediğini gündeme getirmişti.
Masanın gizli ve açık ortaklarının pazarlıkları ve oyunları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya üzerinden harekete geçmek için adımını attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın medya üzerinden defalarca kez hedef alındı...
İSMAİL KÜÇÜKKAYA BOMBASI!
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İsmail Küçükkaya bombası patladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'li Belediyeleri haraca bağlamışlar dediği mangır medyasının önemli aktörü olan Halk TV, Amerikan merkezli FOX TV'nin önemli ekran yüzlerinden İsmail Küçükkaya ile anlaştıklarını açıkladı.