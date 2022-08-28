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Haberler Güncel Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

Göreve geldiği günden bu yana İstanbullunun parasını konserlere harcayan, tüm felaketlerde tatilde olan, tasarruf adı altında metro yürüyen merdivenlerini durduran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini süper kahraman yaptı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle İmamoğlu alay konusu oldu.

28.08.2022 17:25 - Son Güncelleme: 28.08.2022 17:25
Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.

İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.

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Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.

Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

BİR YILDA 16 MİLYON TL HARCAMA
Vatandaşa hizmet etmek yerine sürekli 'engelleniyoruz' yalanına sığınarak iş yapmaktan kaçınan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü. İstanbulluya hizmet için harcanması gereken paralar, yüklü ihaleler, ballı sözleşmelerle heba edildi. İstanbulluya işe yarayan bir hizmet yerine tüm paraları konser ve etkinliklere harcadı. Tasarruf bahanesiyle metrodaki yürüyen merdivenleri durduran İmamoğlu'nun bir yılda 16 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptığı ortaya çıktı.

İŞTE BALLI İHALELER

Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

İmamoğlu'na sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman
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