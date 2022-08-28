Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman
Göreve geldiği günden bu yana İstanbullunun parasını konserlere harcayan, tüm felaketlerde tatilde olan, tasarruf adı altında metro yürüyen merdivenlerini durduran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini süper kahraman yaptı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle İmamoğlu alay konusu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.
İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.
BİR YILDA 16 MİLYON TL HARCAMA
Vatandaşa hizmet etmek yerine sürekli 'engelleniyoruz' yalanına sığınarak iş yapmaktan kaçınan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü. İstanbulluya hizmet için harcanması gereken paralar, yüklü ihaleler, ballı sözleşmelerle heba edildi. İstanbulluya işe yarayan bir hizmet yerine tüm paraları konser ve etkinliklere harcadı. Tasarruf bahanesiyle metrodaki yürüyen merdivenleri durduran İmamoğlu'nun bir yılda 16 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptığı ortaya çıktı.