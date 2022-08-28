Metro yürüyen merdivenlerini tasarruf diye çalıştırmayan İmamoğlu kendini süper kahraman yaptı sosyal medyada alay konusu oldu: Metroman

BİR YILDA 16 MİLYON TL HARCAMA

Vatandaşa hizmet etmek yerine sürekli 'engelleniyoruz' yalanına sığınarak iş yapmaktan kaçınan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü. İstanbulluya hizmet için harcanması gereken paralar, yüklü ihaleler, ballı sözleşmelerle heba edildi. İstanbulluya işe yarayan bir hizmet yerine tüm paraları konser ve etkinliklere harcadı. Tasarruf bahanesiyle metrodaki yürüyen merdivenleri durduran İmamoğlu'nun bir yılda 16 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptığı ortaya çıktı.

İŞTE BALLI İHALELER