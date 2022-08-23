İşi gücü PR çokça riyakar! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan projeye çöktü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'a kayda değer bir kazanım sağlamadığı gibi olanı da heba ederek İstanbulluyu hizmete mahrum bıraktı.



İETT araçları ve metrolarda gün aşırı meydana gelen arızalara bir türlü çözüm üretemeyen İBB, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü.