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    • 23.08.2022 20:44
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    • 23.08.2022 20:53
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    İşi gücü PR çokça riyakar! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan projeye çöktü

    Vatandaşa hizmet yerine PR belediyeciliğini seçen, sürekli 'engelleniyoruz' yalanına sığınarak iş yapmaktan kaçan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, AK Parti döneminde yapılan projelere çökmekten vazgeçmiyor. İmamoğlu, yapımına AK Parti döneminde başlanan Gaziosmanpaşa'daki stadyumun reklamını yaparak "Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var" ifadelerini kullandı. Öte yandan stadyumun yapımına başlandığı dönem CHP, kararı protesto etmişti. Böylelikle CHP'nin riyakar siyaseti bir kez daha gözler önüne serildi.

    Riyakarlık! CHP’li İBB o projeye de çöktü

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'a kayda değer bir kazanım sağlamadığı gibi olanı da heba ederek İstanbulluyu hizmete mahrum bıraktı.

    İETT araçları ve metrolarda gün aşırı meydana gelen arızalara bir türlü çözüm üretemeyen İBB, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü.


    Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

    Her fırsatta 'engelleniyoruz' yalanına sığınmaları ise bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıktı.

    CHP'li İBB yönetimi işbilmezliği algı ve yalanlarla perdelemenin yanı sıra AK Parti döneminde yapımına başlanan projelere de çökmekten geri durmuyor.


    İmamoğlu'nun projeyi kendisi yapmış edasıyla yaptığı paylaşım

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Gaziosmanpaşa'da yapılan stadyuma ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var."


        CHP, o dönem projenin yapılmasına karşı çıkmış ve protesto etmişti.

        PROJEYİ AK PARTİ BAŞLATMIŞ, CHP KARŞI ÇIKMIŞTI!
        Çalışmaların görüntüsünü yayınlayan İmamoğlu, söz konusu projeye AK Parti döneminde başlandığından ve o dönem CHP'nin karşı çıktığından söz etmedi.

        CHP İstanbul İl Örgütü, 2016 yılında başlayan projeye karşı çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Stadı'nın yıkılmasını istemeyen CHP, kararı protesto etmişti.
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