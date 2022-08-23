İşi gücü PR çokça riyakar! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan projeye çöktü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'a kayda değer bir kazanım sağlamadığı gibi olanı da heba ederek İstanbulluyu hizmete mahrum bıraktı.
İETT araçları ve metrolarda gün aşırı meydana gelen arızalara bir türlü çözüm üretemeyen İBB, işbilmezliğini algı ve PR belediyeciliği ile perdeleme peşine düştü.
Fotoğrafta: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Her fırsatta 'engelleniyoruz' yalanına sığınmaları ise bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıktı.
CHP'li İBB yönetimi işbilmezliği algı ve yalanlarla perdelemenin yanı sıra AK Parti döneminde yapımına başlanan projelere de çökmekten geri durmuyor.
İmamoğlu'nun projeyi kendisi yapmış edasıyla yaptığı paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Gaziosmanpaşa'da yapılan stadyuma ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var."