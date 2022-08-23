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    • 23.08.2022 18:09
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    Bir İETT klasiği: Dumanlar yükselen otobüs yolda kaldı

    İBB'nin CHP yönetimine geçtiği günden bu yana verilen hizmetlerde her alanda sıkıntı yaşanırken, özellikle ulaşımda aksamalar vatandaşı çileden çıkarmış durumda. İETT otobüslerinde neredeyse her gün yaşanan arızalar, İstanbulluları canında bezdirdi. Dün akşam saatlerinde de Pendik'te arka bölümünden dumanlar yükselen bir otobüs, yolcularını yolda bıraktı.

    İETT’nin dumanlı otobüsü yolda kaldı

    Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin, ulaşımda sınıfta kalan performansı İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Dün de Pendik'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

    İstanbullunun İETT çilesi! Dumanlar yükselen otobüs yolda kaldı | VİDEO

    BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ
    Pendik'te Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.00 sıralarında; seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

    Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan birkaç yolcu aşağı indi.

    SEFERİNE DEVAM EDEMEDİ
    Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi.

        Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi.

        İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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