Bir İETT klasiği: Dumanlar yükselen otobüs yolda kaldı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin, ulaşımda sınıfta kalan performansı İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Dün de Pendik'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

İstanbullunun İETT çilesi! Dumanlar yükselen otobüs yolda kaldı | VİDEO

BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Pendik'te Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.00 sıralarında; seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.