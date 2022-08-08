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    • 09.08.2022 15:20
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    Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı uğurlama töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Akdeniz’de iki ay çalışacak Abdülhamid Han gemisi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle uğurlandı. Başkan Erdoğan Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Abdülhamid Han gemisinin görev yerinin Yörükler-1 Kuyusu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kimseden icazet almayız. Abdülhamid Han göreve başladığında arkalarında aldıkları ağababalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz bunları ciddiye almayıp kendime muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Abdülhamid Han geliyor!

    Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğal gazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün ilk görevine çıktı.

    Başkan Erdoğan uğurlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Abdülhamid Han Sondaj Gemimizin kıymetli personeli, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız.

    Ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve ufkumuz çok daha aydınlık.

    Son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.

    Daha önce paramızla bile yaptıramadığımız sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik.

    Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

    Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetle ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkca ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üstü betonla kapatılan kuyuların yılgınlığını ortadan kaldırmak için kendi insan gücü ve teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız.

    Denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının ötesinde moral vermiştir.



    GÖREV YERİ BELLİ OLDU
    Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa açıklarına Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz.


        YUNAN'A SERT TEPKİ

        Kimseden icazet almayız. Abdülhamid Han göreve başladığında arkalarında aldıkları ağababalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz bunları ciddiye almayıp kendime muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır.



        BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLANDI
        Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanındaki Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle ilk görev yeri olan Akdeniz'e uğurlandı.

        Başkan Erdoğan uğurlama töreni için helikopterle gemiye iniş yaptı.


            *Başkan Erdoğan havadan inceledi

            Gemi, daha önce hidrokarbon hareketliliği tespit edilen bölgelerde çalışacak.

            Abdülhamid Han'ın Akdeniz sularındaki görev süresi ise 2 ay olarak belirlendi. Faaliyetlerdeki ilerleyişe göre bu süre birkaç ay daha uzatılabilecek.



            12 BİN 200 METRE DERİNE İNEBİLİYOR
            Son teknolojiyle donatılan Abdülhamid Han sondaj gemisinin sınıfında dünyada 5 gemi bulunuyor.


            Geminin uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek.

                200 kişilik mürettebat kapasitesi olan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.

                YUNANİSTAN'DA PANİK KATLANDI
                Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Abdülhamid Han gemisinin paniği zirve yaptı. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı açıkladığı andan itibaren alarm durumuna geçen Atina yönetimi, geminin bugün açılmasından önce de paniğe kapıldı.

                Yunanistan basınındaki haberlerde Abdülhamid Han gemisinin rotaları mercek altına alındı. Kathimerini gazetesi, "Türk sondaj gemisinin üç olası rotası" başlıklı haber yayınladı. Gazete en olası senaryo olarak Kıbrıs'ın kuzeyini işaret etti. CNN Greece de benzer senaryolara geniş yer ayırdı. Abdülhamid Han için geri sayımın başladığını belirten CNN Greece Atina ve Lefkoşa'nın tüm adımları takip ettiğini belirtti.

                6'INCI PARSEL KORKUSU
                Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan, Abdülhamid Han'ın özellikle 6'ncı parsele gelmesinden endişeli. Zira Türkiye'nin kıta sahanlığı ile bir bölümü kesişen Rumların 6 numara adı verdiği parselde İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri mayıs ayından bu yana sondaj çalışmaları yürütüyor.

                    FATİH'İN KAZDIĞI BÖLGE
                    COVID-19 pandemisi öncesi 2018'de bölgede ön çalışma yapan iki şirket, bir miktar doğalgaza ulaşmış, ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermişti. Fatih sondaj gemisi de 2019'da aynı bölgede çalışma yürütmüştü.

                    YENİ YATAK MI BULUNDU?
                    Rum medyası, geçen hafta ENI ve Total şirketlerinin 6'ncı parselde 150 milyar metreküplük orta büyüklükte bir yatak bulduğunu öne sürdü. Ancak Rum Enerji Bakanlığı, haberleri yalanlayarak henüz açıklanacak herhangi bir veri bulunmadığını duyurdu. Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı'nın sızan haberleri toparlamaya çalıştığını savunarak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Haralambos Hrisostomu'nun, "Sızan haberler, sanki Türkiye'ye gel, 6'ncı parselde sondaj yap daveti gibi" yorumuna yer verdi.

                    AKKUYU'YU DA İNCELEYECEK
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı'ndan Abdülhamid Han'ı Doğu Akdeniz'e uğurladıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulunacak.

                    "İLK ÜNİTENİN 2023'TE İŞLETMEYE ALINMASI BEKLENİYOR"
                    Akkuyu'da dördüncü ve son reaktörün temeli geçtiğimiz haftalarda atılmıştı. Tüm tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra santral yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat enerji üretecek. İlk ünitenin 2023'te işletmeye alınması hedefleniyor.

                    Santralin inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu, İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının ise yüzde 90'ını karşılayacak

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                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı uğurlama töreninde önemli açıklamalar
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