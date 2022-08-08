Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı uğurlama töreninde önemli açıklamalar

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğal gazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün ilk görevine çıktı.
Başkan Erdoğan uğurlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Abdülhamid Han Sondaj Gemimizin kıymetli personeli, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız.
Ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve ufkumuz çok daha aydınlık.
Son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.
Daha önce paramızla bile yaptıramadığımız sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik.
Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.
Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetle ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkca ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üstü betonla kapatılan kuyuların yılgınlığını ortadan kaldırmak için kendi insan gücü ve teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız.
Denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının ötesinde moral vermiştir.
GÖREV YERİ BELLİ OLDU
Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa açıklarına Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz.