Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı uğurlama töreninde önemli açıklamalar

Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetle ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkca ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üstü betonla kapatılan kuyuların yılgınlığını ortadan kaldırmak için kendi insan gücü ve teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız.

Denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının ötesinde moral vermiştir.





GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa açıklarına Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz.



