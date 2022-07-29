Yunanistan'ın bitmek bilmeyen Abdülhamid Han korkusu! Türkiye düşmanı Dendias Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemiyoruz
Türkiye sondaj gemileriyle arama çalışmalarına devam ederken dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Yunanistan'a resmen korku saldı. Manşetlerden düşüremedikleri Abdülhamid Han hakkında bir itiraf da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden geldi. Geminin olası faaliyet alanlarının belirlenmesinin ardından açıklama yapan mevkidaşı Kasoulidis, Abdülhamid Han'ın göreve başlamasıyla ilgili "Engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.
Son günlerde Yunan basınında sıklıkla Abdülhamid Han haberlerinin görünmesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyu Kıbrıs ziyaretine de taşıdı.
Yunan basını Dendias ile Kıbrıs'lı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis'ın Abdülhamid Han'ı 6'dan fazla noktada çalışma yapacağı konusunda hemfikir olduğunu yazdı.
Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden sonra konuşan Kasoulidis, "6 ayrı alternatif nokta belirlendi. Sondaj yerlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek" dedi.