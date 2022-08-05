Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor! Sondaja geri sayım...

Türkiye, Mavi Vatan'daki kaynaklar için arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar devam ediyor.
ABDÜLHAMİD HAN'DA KONTROL SÜREÇLERİ BAŞLADI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.
Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.