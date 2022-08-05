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    • 05.08.2022 13:22
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    Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor! Sondaja geri sayım...

    Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görevi için geri sayım başladı. Abdülhamid Han sondaj gemisi son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

    Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor! Sondaja geri sayım...

    Türkiye, Mavi Vatan'daki kaynaklar için arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar devam ediyor.

    ABDÜLHAMİD HAN'DA KONTROL SÜREÇLERİ BAŞLADI
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

    Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

    Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

        TAŞUCU LİMANIN'DAN GÖREVE UĞURLANACAK
        Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

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        Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor! Sondaja geri sayım...
        Haberler Güncel Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor! Sondaja geri sayım...
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