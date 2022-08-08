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    • Güncel
    • 08.08.2022 22:42
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    • 08.08.2022 23:06
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    İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 2023 yolunda açık rest! "Asıl sen yolumdan çekil" edasıyla seslendi: Bu sürecin neferi ben olacağım

    CHP ve ittifak ortaklarındaki aday belirsizliği seçimlere sayılı bir zaman kala hala sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği adaylık sinyalleri yuvarlak masa ortakları tarafından karşılık bulmazken bir yandan da Genel Başkanı'nı hiçe sayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 için yaptığı sinsi hazırlıklar ve söylemler gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun arasını açan adaylık savaşında ise yeni bir perde açıldı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'asıl sen yolumdan çekil' minvalinde bir mesaj vererek "Bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, en başarılısı ben olacağım" ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler ışığında CHP içerisindeki adaylık savaşını sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na açık rest!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin başını çektiği, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belirsizliğini koruyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    İMAMOĞLU'NDAN SALVO...
    Son zamanlarda hükümetin imza attığı projelere çökerek bir gasp siyaseti örneği sergileyen, algı, manipülasyon ve kirli propaganda girişimleri ile adaylık sürecinin zeminini hazırlayan CHP Genel Başkanı'na kendi belediye başkanında ise salvo geldi.

    O isim herkesin tahmin edeceği üzere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...



    "YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçgeninde devam eden adaylık çekişmesini manşetlerimiz ile haberleştirmiş, gelişmeşleri anbean aktarmıştık.

    CHP Genel Başkanı'nın kendi belediye başkanlarına yönelik özellikle Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözleri ise herkes tarafından biliniyor.



    ADAYLIK SAVAŞINDA YENİ PERDE: KILIÇDAROĞLU'NA 'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
    Bu gelişmeler ışığında Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun arasını açan adaylık savaşında yeni bir perde açıldı.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'asıl sen yolumdan çekil' minvalinde bir mesaj vererek 2023 için adaylık zeminini yokladı.



        İmamoğlu Ardahan'da açıklamalarda bulundu.

        "BU SÜRECİN EN BAŞARILISI BEN OLACAĞIM"
        Ekrem İmamoğlu, "Altılı masanın liderliğini yapan Genel Başkanımıza söylüyorum: 'En çalışkan, 7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım' diyorum" şeklinde konuştu.



        EDİRNE'DE 'CUMHURBAŞKANI' EDASIYLA KÜRSÜYE ÇAĞIRILDI!
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne ziyaretinde kentin CHP'li belediye başkanı Recep Gürkan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Kılıçdaroğlu'nu kürsüye "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çaığran Gürkan, "Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.
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        CHP’den ’seçmenleri fişleme’ itirafı!
        Haberler Güncel İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 2023 yolunda açık rest! "Asıl sen yolumdan çekil" edasıyla seslendi: Bu sürecin neferi ben olacağım
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