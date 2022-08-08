İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 2023 yolunda açık rest! "Asıl sen yolumdan çekil" edasıyla seslendi: Bu sürecin neferi ben olacağım

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin başını çektiği, PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belirsizliğini koruyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
İMAMOĞLU'NDAN SALVO...
Son zamanlarda hükümetin imza attığı projelere çökerek bir gasp siyaseti örneği sergileyen, algı, manipülasyon ve kirli propaganda girişimleri ile adaylık sürecinin zeminini hazırlayan CHP Genel Başkanı'na kendi belediye başkanında ise salvo geldi.
O isim herkesin tahmin edeceği üzere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...
"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçgeninde devam eden adaylık çekişmesini manşetlerimiz ile haberleştirmiş, gelişmeşleri anbean aktarmıştık.
CHP Genel Başkanı'nın kendi belediye başkanlarına yönelik özellikle Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözleri ise herkes tarafından biliniyor.
ADAYLIK SAVAŞINDA YENİ PERDE: KILIÇDAROĞLU'NA 'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Bu gelişmeler ışığında Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun arasını açan adaylık savaşında yeni bir perde açıldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'asıl sen yolumdan çekil' minvalinde bir mesaj vererek 2023 için adaylık zeminini yokladı.