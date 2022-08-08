İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 2023 yolunda açık rest! "Asıl sen yolumdan çekil" edasıyla seslendi: Bu sürecin neferi ben olacağım





İMAMOĞLU'NDAN SALVO...

Son zamanlarda hükümetin imza attığı projelere çökerek bir gasp siyaseti örneği sergileyen, algı, manipülasyon ve kirli propaganda girişimleri ile adaylık sürecinin zeminini hazırlayan CHP Genel Başkanı'na kendi belediye başkanında ise salvo geldi.

O isim herkesin tahmin edeceği üzere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...







"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçgeninde devam eden adaylık çekişmesini manşetlerimiz ile haberleştirmiş, gelişmeşleri anbean aktarmıştık.



CHP Genel Başkanı'nın kendi belediye başkanlarına yönelik özellikle Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözleri ise herkes tarafından biliniyor.