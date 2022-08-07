Yunan’ın korkulu rüyası Abdülhamid Han’da son hazırlıklar tamam! Gözler Başkan Erdoğan’da!
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. Sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk görevi öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Yunanistan'ın korkulu rüyası olan Abdülhamid Han 9 Ağustos'ta Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle uğurlanacak.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanındaki Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.