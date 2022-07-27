SON DAKİKA: Yunanistan’ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Gazete, haberin devamında Türkiye'nin sözde ihlallerinden bahsederek, dün Anadolu Ajansı'da bahsedilen Ege'deki bir Yunan gemisinin yelkenliyi taciz ettiği haberindeki iddialarla ilgili ise Yunan tarafından henüz bir açıklama gelmediğini ifade etti.