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Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan'ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

SON DAKİKA: Yunanistan'ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Son dakika haberleri... Türkiye, son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisini hizmete aldı. Böylece Mavi Vatan'da sondaj yapan dördüncü gemi de faaliyete başlamış oldu. Türkiye, Mavi Vatan'daki sondaj faaliyetleri için attığı adımlardan dolayı haklı gurur yaşarken geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunan basını, sondaj gemisinin görev tarihi belli olunca yeniden gemiyi manşetlerine taşıdı. Bazı Yunan gazeteleri ise "Bizim neden sondaj gemimiz yok?" sorusuna cevap aradı.

27.07.2022 10:16 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:46
SON DAKİKA: Yunanistan’ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu.

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SON DAKİKA: Yunanistan’ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer verdi.

SON DAKİKA: Yunanistan’ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşıdı.

SON DAKİKA: Yunanistan’ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin "Türk deniz sorumluluk alanları içinde" faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi.

SON DAKİKA: Yunanistan’ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok

Gazete, haberin devamında Türkiye'nin sözde ihlallerinden bahsederek, dün Anadolu Ajansı'da bahsedilen Ege'deki bir Yunan gemisinin yelkenliyi taciz ettiği haberindeki iddialarla ilgili ise Yunan tarafından henüz bir açıklama gelmediğini ifade etti.

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