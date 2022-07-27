SON DAKİKA: Yunanistan'ın Abdülhamid Han kıskançlığı: Bizim neden sondaj gemimiz yok
Son dakika haberleri... Türkiye, son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisini hizmete aldı. Böylece Mavi Vatan'da sondaj yapan dördüncü gemi de faaliyete başlamış oldu. Türkiye, Mavi Vatan'daki sondaj faaliyetleri için attığı adımlardan dolayı haklı gurur yaşarken geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunan basını, sondaj gemisinin görev tarihi belli olunca yeniden gemiyi manşetlerine taşıdı. Bazı Yunan gazeteleri ise "Bizim neden sondaj gemimiz yok?" sorusuna cevap aradı.
27.07.2022 10:16 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:46
Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu.
Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşıdı.
Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin "Türk deniz sorumluluk alanları içinde" faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi.