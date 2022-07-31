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Abdülhamid Han Yunan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan'ın kararını bekliyoruz

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Günlerdir manşetlerden düşüremedikleri Abdülhamid Han için Yunan basını "İlk görevini haritada Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterecek" sözlerine yer verdi.

31.07.2022 10:02 - Son Güncelleme: 31.07.2022 10:02
Abdülhamid Han Yunan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan’ın kararını bekliyoruz

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

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Abdülhamid Han Yunan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan’ın kararını bekliyoruz

Manşetlerden düşmeyen Abdülhamid Han'la ilgili yeni bir habere yer veren Yunan gazetesi Kathimerini, 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan Abdülhamid Han'ın görevi yerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göstereceğini ifade etti.

Abdülhamid Han Yunan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan’ın kararını bekliyoruz

Gazete, "Haritadaki noktayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterecek" sözlerine yer verdi.

Abdülhamid Han Yunan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan’ın kararını bekliyoruz

Sismografik araştırmalardan bahseden gazete, sondaj gemisinin alanlarının dar olduğuna, bu nedenle de yeni sismografik araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Abdülhamid Han Yunan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan’ın kararını bekliyoruz

Bu günlerde Atina yönetiminin de Yunan basınında da işi gücü Abdülhamid Han. Açılışı yapıldığı tarihten itibaren hem yetkililer hem de basın, sondaj gemisinin nerede göreve başlayacağı üzerinde duruyor.

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