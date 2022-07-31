Abdülhamid Han Yunan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! Manşetten böyle verdiler: Erdoğan'ın kararını bekliyoruz
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Günlerdir manşetlerden düşüremedikleri Abdülhamid Han için Yunan basını "İlk görevini haritada Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterecek" sözlerine yer verdi.
Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.
Manşetlerden düşmeyen Abdülhamid Han'la ilgili yeni bir habere yer veren Yunan gazetesi Kathimerini, 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan Abdülhamid Han'ın görevi yerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göstereceğini ifade etti.
Gazete, "Haritadaki noktayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterecek" sözlerine yer verdi.
Bu günlerde Atina yönetiminin de Yunan basınında da işi gücü Abdülhamid Han. Açılışı yapıldığı tarihten itibaren hem yetkililer hem de basın, sondaj gemisinin nerede göreve başlayacağı üzerinde duruyor.