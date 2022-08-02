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    • 02.08.2022 15:54
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    • 02.08.2022 16:04
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    Yunan'ı teyakkuza geçiren Abdülhamid Han test sürüşünü tamamladı: 9 Ağustos'u beklemeye başladı

    Doğu Akdeniz'de doğal gaz müjdesi vermek için filoya katılan Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', test sürüşünü başarı ile tamamladı. Yunanistan ve Rum kesimin teyakkuza geçiren Abdülhamid Han gemisi, tüm hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ağustos tarihini beklemeye koyuldu.

    Abdülhamid Han test sürüşünü tamamladı

    Bir hafta önce Taşucu Limanı'ndan demir alarak Türk kara sularında test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanına tekrar geri geldi.

    Test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi tüm hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ağustos tarihini beklemeye koyuldu.

    ÖNEMLİ PROJELER BEKLİYORUZ
    Nuri Çelikkıran adlı vatandaş, Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

    Çelikkıran şunları söyledi:
    Bu ve buna benzer projelerin ülkemiz adına devam etmesi en büyük teminimizdi. Sonuç olarak hükümetin kim olduğu önemli değildir, bize ne kadar katkı sağladığı önemlidir. Biz her şeyden önce, buna benzer ülke adına önemli projeler bekliyoruz. Burada Abdülhamid Han konumunda bulunan Akkuyu Nükleer Santralde yapılıyor.

    MİLLET OLARAK GURUR DUYUYORUZ
    Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük projesi olarak gösteriliyor. Ben de orada çalışıyorum ve çalışmaktan gurur duyuyorum. İnşallah ülkemize büyük katkılar sağlar. Dünyada krizin olduğu bu zamanda ülkemizin böyle önemli proje üretmesine ve imza atmasına biz millet olarak gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder, ülkemize daha güzel ve büyük projeler gelir.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "9 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de göreve başlayacak" açıklamasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis'le özel toplantı yapmıştı.

        KIBRIS ÇEVRELERİNDE SONDAJ YAPACAKTIR
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen hafta Mersin Taşucu'na giderek Abdülhamid Han gemisi önünde, "Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da haklarımızı koruyacak gemi, son hazırlıklarını yapıyor" şeklinde konuştu.

        Tatar şunları söyledi:
        Bu devasa sondaj gemisinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin sondaj çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu müşahede ettik. Çünkü denizlerde Türkiye Cumhuriyetinin hakkını, hukukunu ve sondaj çalışmalarına hizmeti çok büyük olacaktır.

        Dördüncü sondaj gemisi, Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları yapacaktır. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

        12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ
        Abdülhamid Han gemisi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında.

        Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

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