Yunan'ı teyakkuza geçiren Abdülhamid Han test sürüşünü tamamladı: 9 Ağustos'u beklemeye başladı

Bir hafta önce Taşucu Limanı'ndan demir alarak Türk kara sularında test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanına tekrar geri geldi.
Test sürüşünü başarı ile tamamlayan Abdülhamid Han gemisi tüm hazırlıklarını tamamlayıp 9 Ağustos tarihini beklemeye koyuldu.
ÖNEMLİ PROJELER BEKLİYORUZ
Nuri Çelikkıran adlı vatandaş, Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.
Çelikkıran şunları söyledi:
Bu ve buna benzer projelerin ülkemiz adına devam etmesi en büyük teminimizdi. Sonuç olarak hükümetin kim olduğu önemli değildir, bize ne kadar katkı sağladığı önemlidir. Biz her şeyden önce, buna benzer ülke adına önemli projeler bekliyoruz. Burada Abdülhamid Han konumunda bulunan Akkuyu Nükleer Santralde yapılıyor.
MİLLET OLARAK GURUR DUYUYORUZ
Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük projesi olarak gösteriliyor. Ben de orada çalışıyorum ve çalışmaktan gurur duyuyorum. İnşallah ülkemize büyük katkılar sağlar. Dünyada krizin olduğu bu zamanda ülkemizin böyle önemli proje üretmesine ve imza atmasına biz millet olarak gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder, ülkemize daha güzel ve büyük projeler gelir.