Yunan'ı teyakkuza geçiren Abdülhamid Han test sürüşünü tamamladı: 9 Ağustos'u beklemeye başladı

Çelikkıran şunları söyledi:

Bu ve buna benzer projelerin ülkemiz adına devam etmesi en büyük teminimizdi. Sonuç olarak hükümetin kim olduğu önemli değildir, bize ne kadar katkı sağladığı önemlidir. Biz her şeyden önce, buna benzer ülke adına önemli projeler bekliyoruz. Burada Abdülhamid Han konumunda bulunan Akkuyu Nükleer Santralde yapılıyor.