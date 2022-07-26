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    • 26.07.2022 21:06
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi! Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve çıkıyor...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız"

    Abdülhamid Han göreve çıkıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız"

    Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin iddialara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." dedi.

    Fatih Dönmez, "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi! Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve çıkıyor...
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