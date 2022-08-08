Başkan Erdoğan uğurlayacak: Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondaj için demir alıyor!

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor.
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün ilk görevine çıkıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLAYACAK
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanındaki Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle ilk görev yeri olan Akdeniz'e uğurlanacak.
Gemi, daha önce hidrokarbon hareketliliği tespit edilen bölgelerde çalışacak. Abdülhamid Han'ın Akdeniz sularındaki görev süresi ise 3 ay olarak belirlendi. Faaliyetlerdeki ilerleyişe göre bu süre birkaç ay daha uzatılabilecek.