Full itiraf! CHP'li İzel Zenginobuz binlerce gencin hakkını gasp etti

İzmir Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz, Meclis'te farkında olmadan itiraf gibi bir açıklama yaptı: Bir dershaneden aldığım sorularla üniversite sınavında matematikten full çektim.





Hem Gaziemir, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Zenginobuz'un itirafı, gündem yarattı.



AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Bu bir itiraftır. Dershanenin adı ne? Kul hakkı yemiş, gençlerden özür dilesin" diyerek istifaya çağırdı. Bu konuda henüz bir işlem yapılmadı.



CEYHAN TORLAK