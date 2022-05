SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tarihi ziyareti gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde 15 yıl sonra ilk kez gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor.

Çavuşoğlu'nun ziyareti sabah saatlerinde ilk olarak Yad Vashem Holokost Müzesi gezisiyle başladı. Bakan Çavuşoğlu Holokost kurbanlarına çelenk bıraktı. Müze Holokost kurbanlarının merkez anıtı olarak biliniyor.

Bakan Çavuşoğlu ilk olarak İsrailli mevkidaşı Yair Lapid bir araya geldi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki Bakan kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU: SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG FAYDALI OLACAKTIR

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde tutum için teşekkür ediyorum. Şu konuda hemfikir olduk. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülülebilir diyalog faydalı olacaktır. Görüşmelerimiz sırasında bölgesel konularda da fikir alış verişlerinde bulundu.

Koronavirüs salgınına rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir. Geçen yıl 8 milyar doları aşmıştır.

Tabii ki Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesini, bu sürecin barışçıl olarak sonuçlanmasına da faydası olacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak her zaman yapıcı bir rol oynadık, Türkiye bu konuda da sorumluluğa hazırız. İsraillilerin Türkiye'yi ne kadar sevdiğinden bahsettiniz. Her bir İsrailliden böyle şeyler duydum. Eminim Türkiye'nin her yerini ziyaret etmek isterler. Biz de buna yardımcı olmak isteriz.

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİ

Aynı zamanda Filistin-İsrail meselesini de görüştük. İki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim gerçekten görmek istediğimiz şey bu.

ÇAVUŞOĞLU, TÜRK VE İSLAM TOPLULUKLARIYLA DA GÖRÜŞECEK

Bakan Çavuşoğlu'nun üst düzey görüşmelerinin ardından Türk ve İslam topluluklarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.