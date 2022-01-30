6 muhalefet partisi kavgaya tutuşmuşken Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılıştan açılışa koşarak hepsine nal toplattı

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu bile yönetemedi. Muhalefeti birleştirmeye heves etti.

Liderlerin masadaki yeri için "Alfabetik sıra" önerdi. İttifakın adayı olarak kendini tarif etti.

CHP'nin en büyük destekçisi Fazıl Say'ı dahi isyan ettirdi: Keşke Canan Kaftancıoğlu liderimiz olsa.

Başkan Erdoğan ise açılışlara yetişemedi. CHP'nin kalesi İzmir'den sonra Giresun'da afet evlerini teslim etti. Gönülleri fethetti.

Giresun'un Dereli ilçesi, 2020'de sel felaketine maruz kaldı. Evler, işyerleri yıkıldı. Devlet seferberlik ilan ederek bir yılda hasarlı tüm binaları yıkıp yeniden yaptı. Başkan Erdoğan dün, 369 ev ve işyerinin anahtarını hak sahiplerine dağıttı.