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    • 29.01.2022 23:22
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve muhalefetteki oturma düzeni krizi üzerinden Millet İttifakı'na sert tepki gösterdi. "Milletin gönlünü kazanmak, sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar" diyen Erdoğan, "Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikâyet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler" şeklinde konuştu.

    Millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden muhalefetteki oturma düzeni krizine ilişkin konuştu ve Millet İttifakı'na sert tepki gösterdi.

    Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler acısı durumunu eminim milletimiz de görüyor. Türkiye hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini verirken muhalefetin tek gündemi kimin nereye, hangi sırayla oturacağı…" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler acısı durumunu eminim milletimiz de görüyor. Türkiye hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini verirken muhalefetin tek gündemi kimin nereye, hangi sırayla oturacağı…



    Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa ''AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş'' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var.



        "MİLLİ ONUR VE HAYSİYETLERİNİ KAYBETTİLER"
        Milletin gönlünü kazanmak, sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikâyet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler, millî onur ve haysiyetlerini kaybettiler.



        "2023 VE 2024 SEÇİMLERİ MİLAT OLACAK"
        Hiçbir tahrik, hiçbir hesap, hiçbir iftira bunları kurtaramayacak, hiçbir medya kampanyası skandallarının üstünü kapatamayacaktır. İnşallah önce 2023 seçimleri, ardından da 2024 mahallî idareler seçimleri bu beceriksizlerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır."
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