Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalanınca CHP Genel Merkezi 'ohh' çekti: Çok zıplıyordun çok hopluyordun şimdi otur yerine

Megakent İstanbul geçtiğimiz pazartesi günü etkisini artıran kar yağışına teslim oldu.
Vatandaşlar yollarda mağdur olurken arızalanan yolda kalan İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler sebebiyle çilenin dozu daha da arttı.
O sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda ziyafet çektiği ortaya çıktı.
KULİS BOMBASI PATLADI
İmamoğlu'nun balık ziyafetinde yakalanmasına ilişkin bomba bir kulis bilgisi gündeme geldi.
Gazeteci Metin Özkan'ın CHP Genel Merkezi kulislerinden aktardığı iddia takvim.com.tr'nin defalarca gündeme taşıdığı Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesini destekler nitelikte oldu.
Özkan "'Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine' bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu." ifadelerini kullandı.