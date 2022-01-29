Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalanınca CHP Genel Merkezi 'ohh' çekti: Çok zıplıyordun çok hopluyordun şimdi otur yerine

"ÇOK ZIPLIYORDUN ÇOK HOPLUYORDUN"

"Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine" bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu.

BU GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTUNUZ?

Tabiki bu durumu genel başkanına ve Dışişleri bildirmesi gerekir. CHP Genel Başkanının, Dışişlerinin, İstanbul Valiliğinin haberi olmadığı ve bunu özel hayatım diyerek geçiştirdiğiniz bu görüşmede ne konuştunuz?"

TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞINI GÜNDEME GETİRDİ

Ortaya çıkan kulis bilgileri takvim.com.tr'nin defalarca kez gündeme taşıdığı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgasını doğruladı.