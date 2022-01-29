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    • Güncel
    • 29.01.2022 22:16
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    • 29.01.2022 22:40
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    Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalanınca CHP Genel Merkezi 'ohh' çekti: Çok zıplıyordun çok hopluyordun şimdi otur yerine

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul karla boğuşurken İngiliz Büyükelçi ile balık ziyafetinde yakalanmasına ilişkin bomba bir kulis bilgisi ortaya çıktı. Gazeteci Metin Özkan'ın CHP Genel Merkezi kulislerinden aktardığı iddia takvim.com.tr'nin defalarca gündeme taşıdığı Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesini destekler nitelikte oldu. Gazeteci Metin Özkan, İmamoğlu balıkçıda yakalanınca "Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine' bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    CHP Genel Merkezi Ohh çekti

    Megakent İstanbul geçtiğimiz pazartesi günü etkisini artıran kar yağışına teslim oldu.

    Vatandaşlar yollarda mağdur olurken arızalanan yolda kalan İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler sebebiyle çilenin dozu daha da arttı.

    O sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda ziyafet çektiği ortaya çıktı.

    KULİS BOMBASI PATLADI
    İmamoğlu'nun balık ziyafetinde yakalanmasına ilişkin bomba bir kulis bilgisi gündeme geldi.

    Gazeteci Metin Özkan'ın CHP Genel Merkezi kulislerinden aktardığı iddia takvim.com.tr'nin defalarca gündeme taşıdığı Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesini destekler nitelikte oldu.

    Özkan "'Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine' bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu." ifadelerini kullandı.

    Özkan şunları söyledi:

    CHP GENEL MERKEZİ OHH ÇEKTİ
    "İmamoğlu saplandığı kardan çıkamadı ama CHP Genel Merkezi bu durumdan çok karlı çıktı. İmamoğlu'nun bu görüntülerinden ben bile rahatsız olarak bir belediye başkanı için üzülürken, CHP Genel Merkezi'nin bundan üzüntü duymadığını biliyorum.

        "ÇOK ZIPLIYORDUN ÇOK HOPLUYORDUN"
        "Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine" bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu.

        BU GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTUNUZ?
        Tabiki bu durumu genel başkanına ve Dışişleri bildirmesi gerekir. CHP Genel Başkanının, Dışişlerinin, İstanbul Valiliğinin haberi olmadığı ve bunu özel hayatım diyerek geçiştirdiğiniz bu görüşmede ne konuştunuz?"

        TAKVİM.COM.TR İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU SAVAŞINI GÜNDEME GETİRDİ
        Ortaya çıkan kulis bilgileri takvim.com.tr'nin defalarca kez gündeme taşıdığı İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgasını doğruladı.

        CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında amansız bir soğuk savaş ilerliyor. İki isim de hamlelerini sessiz ve derinden yapıp karşı tarafı pasifize ederek cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da görevi olmamasına rağmen İngiltere Büyükelçisi'yle baş başa yemek yemesi bunun bir işareti olarak görülüyor.


        Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesinde bir diğer nokta ise söz konusu yemeğin gizli olması. CHP'liler, yemekten habersiz oldukları için önce İmamoğlu'nu amansız bir şekilde savunarak fotoğrafların eski olduğu yalanına başvurdu. Ancak çok güvendikleri İmamoğlu itiraf edip ters köşe yapınca hepsi tweet silmek zorunda kaldı. Bu da gösteriyor ki CHP'liler de yemekten habersizdi.

            Öte yandan Ekrem İmamoğlu görüntülerin sızmasını "Kumpas" olarak nitelerken akıllara dikkat çeken sorularda geldi: Balıkçı Kahraman'da Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim çekti? Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı? Deniz Baykal'a kurulmuş kaset kumpasıyla bir günde kendisini CHP'nin 1 numaralı koltuğunda bulan Kemal Kılıçdaroğlu önüne altın tepside gelen bu fırsatı değerlendirdi mi?
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