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    • 29.01.2022 15:38
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    • 29.01.2022 15:44
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    Giresun'da toplu açılış | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan toplu açılışta önemli açıklamalar!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Sel oldu hemen Dereli'ye geldik balıkçıya gitmedik biz vatandaşlarımızın yanına gittik, onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik. Bir tarafta kar var onların hiç umrunda değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem İstanbul'da. Yok Bodrum'a git yok buraya git bizim kitabımızda yok biz halkımızın yanında olduk.

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