Giresun'da toplu açılış | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun 'daki Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sel oldu hemen Dereli'ye geldik balıkçıya gitmedik biz vatandaşlarımızın yanına gittik, onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik. Bir tarafta kar var onların hiç umrunda değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım hem İstanbul'da. Yok Bodrum'a git yok buraya git bizim kitabımızda yok biz halkımızın yanında olduk.