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    Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon yükseldi! ABD Karadeniz için Türkiye'den izin istedi

    ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize el koymak için Türkiye'den destek istedi. Wall Street Journal'a konuşan bir Türk yetkililer, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın Karadeniz'deki hareketlerini engellemek için gelen teklifin Montrö Anlaşması'ndan bağımsız olduğunu söyledi.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon yükseldi

    ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize el koymak için Türkiye'den destek istedi. Wall Street Journal'a konuşan bir Türk yetkililer, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın Karadeniz'deki hareketlerini engellemek için gelen teklifin Montrö Anlaşması'ndan bağımsız olduğunu söyledi.

    MONTRÖ DETAYI
    "NATO'nun teklifi Karadeniz'i kapsamıyor. Teklif, Montrö Anlaşması'na zarar verecek bir şey içermiyor. Esasen riskin azaltılması ve denizde olay çıkmasının engellenmesini amaçlıyor" dedi.

    TAHIL AMBARI YIKILIR
    Washington     Post gazetesi, Ukrayna- Rus gerilimini başka bir boyuta taşıdı. "Ukrayna'dan en çok AB ve Çin, tahıl ithal ediyor. Yaşanacak işgal büyük krize neden olabilir" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon yükseldi! ABD Karadeniz için Türkiye'den izin istedi
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