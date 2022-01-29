CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan "Ekrem İmamoğlu - İngiliz Büyükelçi" itirafı: Hata yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.
İstanbul, İBB'nin gerekli tedbirleri almaması ile bilikte 24 Ocak pazartesi günü etkisini artıran kar yağışıyla felaketi yaşadı. İstanbullu karla kapanan yollarda kalırken arızalanan İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler sebebiyle çilenin dozu daha da arttı.
İstanbullu çile çekerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda ziyafet çektiği ortaya çıktı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP'li bazı isimler görüntülerin eski olduğunu iddia ederek Ekrem İmamoğlu'nun savunmaya çalıştı. Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu.
Torun, "Bu saf kötülük zavallı bir tweetten ibaret! Fotoğrafın eski olduğunu bile bile insanların algılarını yalana yanlışa çekme çabası acziyetinizi gösterdi yine. Bu lafların hepsinin altı boş, aklı boş, gönlü boş! Birazcık utanıp, sıkılıp özür dileyecek misiniz?" tweetini paylaştı.
Daha sonra İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu restoran sahibi ve İmamoğlu tarafından doğrulandı.
TORUN TWEETİNİ SİLDİ
Birçok CHP'li gibi Seyit Torun da paylaşımını silerken Torun sessizliğini günler sonra CHP'nin kanalı Halk TV'ye bozdu. Attığı twetten dolayı pişmanlığını dile getiren Torun İmamoğlu'nun bu görüşmeyi CHP Genel Merkezinden gizli yaptığını da itiraf etti.
"HATA YAPTIK"
"Hata yaptık belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu." diyen Torun O akşam İmamoğlu ile temasının olmadığını söyledi.