CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan "Ekrem İmamoğlu - İngiliz Büyükelçi" itirafı: Hata yaptık

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP'li bazı isimler görüntülerin eski olduğunu iddia ederek Ekrem İmamoğlu'nun savunmaya çalıştı. Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu.

Torun, "Bu saf kötülük zavallı bir tweetten ibaret! Fotoğrafın eski olduğunu bile bile insanların algılarını yalana yanlışa çekme çabası acziyetinizi gösterdi yine. Bu lafların hepsinin altı boş, aklı boş, gönlü boş! Birazcık utanıp, sıkılıp özür dileyecek misiniz?" tweetini paylaştı.

Daha sonra İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu restoran sahibi ve İmamoğlu tarafından doğrulandı.