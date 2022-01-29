Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.01.2022 08:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2022 13:41
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Giresun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'un Dereli ilçesinde, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak." dedi. Muhalefetin doğal gaz provokasyonuna cevap veren Erdoğan, "Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'un Dereli ilçesinde, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir afetin, bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bir yıl içinde inşallah altyapısı ile üstyapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Birazdan burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz.

    Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerimiz için ama o günü unutmamız mümkün değil. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti ama aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık.

    Muğla'da, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık. Bu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Her yerde de binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de gerçekten mutlu oluyorum.



    BAY KEMAL'E SERT TEPKİ
    Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor.

    Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak. Seviyesi yokki seviyesine inelim.

    DOĞAL GAZ STOĞU AÇIKLAMASI
    Ana muhalefet doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz.

    ERDOĞAN GİRESUN'DA

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı açılış törenleri ile AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Giresun'a geldi.

    Başkan Erdoğan, havaalanında kendisini karşılamaya gelen çocuklara oyuncak hediye etti.


    EV VE İŞYERLERİ TESLİM EDİLDİ
    Giresun'da, 2020'de meydana gelen selde Dereli ilçesinde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Selde 19 bina yıkıldı, 361 yapı ve altyapı hasar gördü. Felaketin ardından ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı. Afetzedeler için TOKİ tarafından 216 konut ve 72 işyeri 1.5 yılda tamamlandı. Yeni evler ve işyerleri, bugün Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle hak sahiplerine teslim edildi.

    Başkan Erdoğan daha sonra Giresun Belediyesi önünde, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğalgaz dağıtım hattı ve altyapı projesi ile diğer projelerin toplu açılışını yapacak. Ardından da il danışma meclisi toplantısına katılacak.

        Hak sahiplerinin belli olduğu ev ve iş yerlerinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle teslim edileceğini belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Yaşanan sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütüldü. Gelinen noktada şehir merkezinde 72 konut ve 82 iş yeri tamamlandı, çevre düzenlemesi bitirildi.Burada hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Yeniden inşa edilen konut ve işyerleri modern bir görünüme sahip oldu. Konsept olarak büyükşehirlerde en son uygulanan açık AVM projelerinin bir benzeri yapıldı. Dünyanın geldiği son modern görünüm ilçemizde uygulandı" dedi.

        "ÖNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SONRA KONFOR SAĞLANDI"
        İlçede önce can ve mal güvenliğinin sağlandığını sonra konforun düşünüldüğünü de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, "Bilindiği gibi yaşanan afet sonrası TOKİ tarafından yapılan afet konutlarının önce dere yatağından uzaklaştırılarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasıydı. Bu şekilde de proje hazırlatıldı. Daha sonra düşünülen ise konfor ve ticaretti. Öyle de yapıldı ve ilçemiz hem daha güvenli hem de daha konforlu ve modern görünüme kavuştu. Ticari olarak ise ilçemiz GiresunSivas karayolu güzergahında bulunması ve yaylalar diyarı olması nedeniyle geçiş noktasıydı artık ticarettin de noktası olacaktır" diye konuştu.

        "AFET EVLERİYLE BİRLİKTE İLÇEDE DOĞALGAZ KULLANIMI BAŞLAYACAK"
        İlçeye doğalgazın da geldiğini belirten Başkan Şenlikoğlu, "Allah bir daha o afeti hiç kimseye yaşatmasın ama devletimizin, milletimizin yanında durmasıyla yeni bir Dereli inşaat edilmekle kalmadı bir çok imkana da kavuştu. Belki 50 yıl sonra geleceği noktaya, afetten sonra ulaşmış oldu. Şuanda ilçemize doğalgaz da gelmiş durumda ilk önce TOKİ afet konutlarına bağlanmaya başlandı buraya taşınacak olanlar doğalgaz kullanabilecekler, diğer ilçe halkımız içinde abone çalışmaları başlatıldı altyapısı oluşturulan ilçemizde en kısa zamanda tüm ilçe merkezimiz doğalgaz kullanmaya başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

            "MUTLULUĞUMUZU CUMHURBAŞKANIMIZLA PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"
            İlçe esnaflarından İbrahim Hamurcuoğlu ise, "Çok büyük bir afet yaşamıştık,ama devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda oldu. Kısa sürede afetin izlerini sildiği gibi yaralarımızı da sardı. Biz haritadan silindiğimizi düşünürken, bakanlarımız her gün ilçemizde oldu. İş makinaları devlet yetkilileri olağanüstü bir gayret ve çabayla bizi o afetten yeni bir ilçeye kavuşturdu. Bizlere ne söz verildiyse, söylenildiği gibi yapıldı. Şimdi ise yapılanların görülmesi için mutluluğumuzu Cumhurbaşkanımızla paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlamaktan görmekten büyük mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.

            DUROĞLU VARYANTI PROJESİ DE HİZMETE AÇILACAK
            Giresun'da zamandan ve akaryakıttan 6,3 milyon lira tasarruf edilmesini sağlayacak Duroğlu Varyantı Projesi hizmete açılacak.

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Giresun'da gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında öne çıkan projelerden birinin Duroğlu Varyantı olduğu belirtildi.

            Güzergahın Duroğlu beldesi geçişinde inşa edilen 1653 metrelik proje kapsamında, 90 metre uzunluğunda 3 açıklıklı Duroğlu Varyant-1 Köprüsü, 1318 metrelik Duroğlu Tüneli ve 120 metrelik 4 açıklıklı Duroğlu Varyant-2 Köprüsü'nün bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Yolun 20,9 ile 24'üncü kilometreleri arasındaki 3,1 kilometrelik kesiminde 77 metrelik Yusufoğlu-1 Köprüsü, 93 metrelik Yusufoğlu-2 Köprüsü, 330 metrelik Dereli Tüneli ve 61 metrelik Dereli-2 Köprüsü ile aynı güzergah üzerinde yer alan 38 metrelik Akkaya Köprüsü tamamlandı." bilgisi verildi.

            Açıklamada, Giresun-Soğukpınar Yolu'nda yapımı tamamlanan 143 metrelik Gelevera Köprüsü, 68 metrelik Cebeci Köprüsü, 25 metrelik Fındıklı-1 Köprüsü, 79 metrelik DSİ Gelevera Köprüsü ve 109 metrelik Gürağaç Köprüsü'nün de hizmete alınacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

            "Varyant projesiyle Karadeniz sahilinden iç kesimlere uzanan güzergahtaki transit trafik, Duroğlu yerleşkesinin dışına alınarak, güvenli, konforlu ve kesintisiz trafik akışı tesis edildi. Beldenin kara yolu bağlantısı, giriş ve çıkış noktalarındaki kavşaklarla sağlandı. Projeyle zamandan 4,2 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 6,3 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salınımı 438 ton azaltılacak. Güzergahta ulaşım güvenli hale gelecek. Ayrıca, güzergahtaki turistik, ticari ve ekonomik hareketliliğin artmasıyla bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunulacak. Yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz yaylalarına ulaşımı kolaylaşacak."

                SELDEN HASAR GÖREN KÖPRÜLER TAMAMLANDI
                Selden hasar gören köprülere ilişkin çalışmalara da değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

                "22 Ağustos 2020'de Giresun'da yaşanan sel felaketinde hasar gören Altışehitler Köprüsü'nde 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Altışehitler Köprüsü'nü 70 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak 30 Aralık 2020'de trafiğe açtık. Sel felaketinde hasar alan bir diğer köprü Dereli Köprüsü'nü de en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kışın zorlu şartlarında vatandaşımızın güvenli, hızlı ulaşımını sağlamak için Eğribel Tüneli'nin tek tüpünü ulaşıma açtık. Güzergah 6,5 kilometre kısaltılarak, zamandan 20 dakika tasarruf sağlandı."

                Açıklamada, sadece kara yollarında değil diğer ulaşım alanlarında da yatırımlar yapıldığı belirtilerek, "Çeşitli ebatlardaki 60 teknenin ihtiyacına cevap verecek Espiye Adabük Balıkçı Barınağı'nı yaptık. Giresun Balıkçı Barınağı'nın yapımına başladık. 200 balıkçı teknesi kapasiteli barınağın yapım çalışmalarına devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                TBMM Başkanı Şentop’tan İmamoğlu’na tepki
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan Giresun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
                    SON DAKİKA