Başkan Erdoğan Giresun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'un Dereli ilçesinde, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bu projede emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir afetin, bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bir yıl içinde inşallah altyapısı ile üstyapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Birazdan burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz.
Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerimiz için ama o günü unutmamız mümkün değil. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti ama aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık.
Muğla'da, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık. Bu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Her yerde de binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de gerçekten mutlu oluyorum.
BAY KEMAL'E SERT TEPKİ
Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor.
Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak. Seviyesi yokki seviyesine inelim.
DOĞAL GAZ STOĞU AÇIKLAMASI
Ana muhalefet doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz.
ERDOĞAN GİRESUN'DA
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı açılış törenleri ile AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Giresun'a geldi.
Başkan Erdoğan, havaalanında kendisini karşılamaya gelen çocuklara oyuncak hediye etti.
EV VE İŞYERLERİ TESLİM EDİLDİ
Giresun'da, 2020'de meydana gelen selde Dereli ilçesinde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Selde 19 bina yıkıldı, 361 yapı ve altyapı hasar gördü. Felaketin ardından ilçe merkezindeki hasarlı binalar yıkıldı. Afetzedeler için TOKİ tarafından 216 konut ve 72 işyeri 1.5 yılda tamamlandı. Yeni evler ve işyerleri, bugün Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle hak sahiplerine teslim edildi.
Başkan Erdoğan daha sonra Giresun Belediyesi önünde, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğalgaz dağıtım hattı ve altyapı projesi ile diğer projelerin toplu açılışını yapacak. Ardından da il danışma meclisi toplantısına katılacak.