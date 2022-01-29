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    • Güncel
    • 30.01.2022 06:40
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    • 30.01.2022 06:42
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 ile sağanak uyarısı! Kar yağışı için de tarih verildi | 30 Ocak - 3 Şubat

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün 18 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar yağışının geri geleceği duyuruldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il Türkiye geneli günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 18 ile sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, ilk saatlerde Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BURSA 0°C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        EDİRNE -4°C, 7°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 0°C, 7°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ 1°C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -10°C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ 0°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 7°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA 3°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 5°C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA 8°C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 3°C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ISPARTA -2°C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

            ANKARA -7°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ESKİŞEHİR -7°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KONYA -13°C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri kar yağışlı

            SİVAS -14°C, -3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nu kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

            BOLU -9°C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARABÜK -4°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİNOP 3°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

            ZONGULDAK 1°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ARTVİN -2°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN 2°C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT -8°C, 1°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON 3°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM -20°C, -4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

            MALATYA -9°C, -2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

            MUŞ -6°C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            VAN -8°C, 0°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR -1°C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                GAZİANTEP -2°C, 3°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                MARDİN -1°C, 3°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                SİİRT -1°C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                30 OCAK 2022 PAZAR HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 ile sağanak uyarısı! Kar yağışı için de tarih verildi | 30 Ocak - 3 Şubat
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