HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 ile sağanak uyarısı! Kar yağışı için de tarih verildi | 30 Ocak - 3 Şubat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -10°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı