Kemal Kılıçdaroğlu parlamenter sistem sorusuna yanıt veremedi! "Selahattin Demirtaş eline silah mı aldı?"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında sorulara verdiği hazırlıksız cevaplarla dikkat çekti. Zor anlar yaşayan CHP Genel Başkanının, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin detaylarına hakim olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu, 7 madde ile ilgili bir soru üzerine, "Doğrusu gerekçelerine bakmadım" derken, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir yaş sınırı öngörüp görmedikleri ile ilgili soruya ise, "Onu şu anda hatırlamıyorum" yanıtını verdi. CHP Lideri, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya da sahip çıktı.

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI