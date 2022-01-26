SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul kara gömülmüşken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yediği yemeği savundu: Bu da benim görevim

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almaması sonucu şehrin felç olmasına neden olan kar yağışı konuşulmaya devam edilirken, bir fotoğraf gündeme damga vurdu. O fotoğrafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir adeta felaketi yaşarken bir balıkçıda yemek yiyordu.
Bugün AKOM'da açıklama yapan CHP'li İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemeyi görevleri arasında saydı.
İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
"Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul'a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor.
"BÜYÜKELÇİLERLE İLİŞKİ KURMAK DA GÖREVİMDİR"
Bir vakit dilimini ayırıp bu resmi buluşmayı hususi bir tarafı da var tabi eşlerimizle beraber yaptık. Ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkileri konuştuk. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz büyük ülkelerinin büyükelçileri ya da başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum."