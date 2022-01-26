SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul kara gömülmüşken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yediği yemeği savundu: Bu da benim görevim

MADDE-18: Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.