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    • 26.01.2022 14:32
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    • 26.01.2022 14:39
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    SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul kara gömülmüşken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yediği yemeği savundu: Bu da benim görevim

    Son dakika haberleri... İstanbul önceki gün kar esaretinde kaldı. Birinci görevi İstanbul'u yönetmek olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullular kar örtüsünün altında saatlerce mahsur kalırken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Rumeli Kavağı'nda Balıkçı Kahraman'da yediği yemeği savundu. İmamoğlu "Büyükelçilerle ilişki kurmak görevimdir sorumluluğumdur" diyerek komik ifadeler kullandı. Ancak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan "Büyükşehir belediye başkanın görevleri"nde bu durum yer almıyor. İşte İmamoğlu'nun komik açıklamaları ve büyükşehir belediye başkanın görevleri...

    İmamoğlu’ndan balıkçıda yemek yemeye ’görevim’ dedi

    Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almaması sonucu şehrin felç olmasına neden olan kar yağışı konuşulmaya devam edilirken, bir fotoğraf gündeme damga vurdu. O fotoğrafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir adeta felaketi yaşarken bir balıkçıda yemek yiyordu.

    Bugün AKOM'da açıklama yapan CHP'li İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemeyi görevleri arasında saydı.

    İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    "TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
    "Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul'a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor.

    "BÜYÜKELÇİLERLE İLİŞKİ KURMAK DA GÖREVİMDİR"
    Bir vakit dilimini ayırıp bu resmi buluşmayı hususi bir tarafı da var tabi eşlerimizle beraber yaptık. Ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkileri konuştuk. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz büyük ülkelerinin büyükelçileri ya da başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum."

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖREVLERİ NELER?
        Peki 5216 Sayılu Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda büyükşehir belediye başkanlarının görevleri neler? Söz konusu kanunun 18. maddesi "Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri" başlığını taşıyor.

        MADDE-18: Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
        a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

        b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

        c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.

        d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

            e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.

            f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.

            g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

            h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.

            i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.

            j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.

                k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

                m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul kara gömülmüşken İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yediği yemeği savundu: Bu da benim görevim
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