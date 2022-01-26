SON DAKİKA HAVA DURUMU | İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe yoğun kar yağışı uyarısı

BATI KARADENİZ KIYI KESİMİNDE KUVVETLİ KAR

Meteoroloji Batı Karadeniz için de uyarılarda bulundu.

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların 26.01.2022 Çarşamba akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde (Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Kastamonu'nun kıyılarında, Bolu'nun ve Düzce'nin iç kesimlerinde) kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarının 27.01.2022 akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.