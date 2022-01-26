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    • 26.01.2022 15:20
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    • 26.01.2022 15:40
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    SON DAKİKA HAVA DURUMU | İstanbul'da akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe yoğun kar yağışı uyarısı

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Alınan son bilgilere göre, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışının etkili olması beklenirken, kar kalınlığı 20 cm’nin üzerinde olması tahmin ediliyor. Öte yandan AFAD, meteorolojik uyarıların göz önüne alınarak zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu. İstanbul’da pazartesiden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.

    SON DAKİKA HAVA DURUMU | İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe yoğun kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe son dakika hava durumu uyarıları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda beklenen yağışların 26.01.2022 Çarşamba akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 cm.), iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    Kuvvetli ve yoğun kar yağışının 27.01.2022 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır.

    BATI KARADENİZ KIYI KESİMİNDE KUVVETLİ KAR
    Meteoroloji Batı Karadeniz için de uyarılarda bulundu.

    Batı Karadeniz'de beklenen yağışların 26.01.2022 Çarşamba akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde (Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Kastamonu'nun kıyılarında, Bolu'nun ve Düzce'nin iç kesimlerinde) kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarının 27.01.2022 akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN
        Ülke genelindeki yoğun kar yağışları nedeniyle mücadele devam ediyor. AFAD, meteorolojik uyarıların göz önüne alınarak zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

        Yurt genelinde kar yağışı yer yer kuvvetli şekilde etkisini gösteriyor. AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin, karla mücadeledeki çalışmaları devam ediyor.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğinin önem taşıdığı belirtildi.

        İstanbul'da pazartesiden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre kar yağışının 20:00'den sonra Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda tekrardan etkili olacağı tahmin ediliyor.

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