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    • 25.01.2022 23:06
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    • 25.01.2022 23:06
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    İstanbul'u yönetmekten aciz olan Ekrem İmamoğlu 2023 hazırlığında: İngiliz Büyükelçi ile 2 sır görüşme

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un sorunlarını çözmek yerine 2023 planları doğrultusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. İstanbullu karla cebelleşirken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'deki bir balıkçıda gizli bir buluşma gerçekleştiren İmamoğlu tepkilerin odağında. Üstelik bu İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile ilk görüşmesi değil.

    İngiliz Büyükelçi ile 2 sır görüşme!

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gizli bir görüşme yapması büyük tepki çekti.

    İmamoğlu, gizli görüşmeyi 'yemek molası' olarak tanımlasa da görüşmenin ertelenemeyecek kadar önemli olduğu ifade ediliyor.



    İMAMOĞLU'NUN 2023 HAZIRLIĞINA CHP GENEL MERKEZİ NE DİYECEK?
    İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak 2023 yolunda adaylık planları yapan Ekrem İmamoğlu'nun İngilizlerle görüşerek siyasi gelecek planları yapıyor olmasına CHP Genel Merkezi'nin ne diyeceği merak konusu.

    NECATİ ÖZKAN'DAN DESTEK ALIYOR!
    Ekrem İmamoğlu, balıkçıdaki görüşmeden 45 gün önce İngiliz Büyükelçisiyle bir görüşme daha yapmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu görüşmelerde ve gelecek planlarını şekillendirmesinde destek aldığı isim ise Necati Özkan.

    Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda fotoğraflarının çıkmasının ardından "İmamoğlu milletin yardımına koşmak için sahada ekibiyle 24 saat çalışırken, rakı-balık yalanıyla algı yaratma peşinde olanların kötülüğü insanın kanını donduruyor. Daha da can sıkıcı olan, bu pespaye kötülüğün organize olması." ifadelerini kullanmıştı.



        İLK GÖRÜŞME SARAÇHANE'DE
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de ağırlamıştı.

        Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" demişti.

        Dominik Chilcott ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti" ifadelerini kullanımıştı.
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        Haberler Güncel İstanbul'u yönetmekten aciz olan Ekrem İmamoğlu 2023 hazırlığında: İngiliz Büyükelçi ile 2 sır görüşme
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