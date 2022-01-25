İstanbul'u yönetmekten aciz olan Ekrem İmamoğlu 2023 hazırlığında: İngiliz Büyükelçi ile 2 sır görüşme

NECATİ ÖZKAN'DAN DESTEK ALIYOR!

Ekrem İmamoğlu, balıkçıdaki görüşmeden 45 gün önce İngiliz Büyükelçisiyle bir görüşme daha yapmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu görüşmelerde ve gelecek planlarını şekillendirmesinde destek aldığı isim ise Necati Özkan.

Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda fotoğraflarının çıkmasının ardından "İmamoğlu milletin yardımına koşmak için sahada ekibiyle 24 saat çalışırken, rakı-balık yalanıyla algı yaratma peşinde olanların kötülüğü insanın kanını donduruyor. Daha da can sıkıcı olan, bu pespaye kötülüğün organize olması." ifadelerini kullanmıştı.