Ekrem İmamoğlu İstanbullu karla boğuşurken balıkçıda yakalanmasını savundu: 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu

İmamoğlu şunları söyledi:

"Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."