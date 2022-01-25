Ekrem İmamoğlu İstanbullu karla boğuşurken balıkçıda yakalanmasını savundu: 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu

İstanbul'da günlerdir süren uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla hayat adeta durdu.
İBB'nin gerekli önlemleri almaması ve yeterli tuzlamanın yapılmaması sebebiyle İstanbullu yollarda mağdur oldu. İETT otobüsleri metro ve metrobüsler yollarda kalırken vatandaşlar yollara düşerek evlerine yürüdü. Birçok bölgede vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.
Vatandaşlar karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'de bir balıkçıda olduğu ortaya çıktı.
Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu öğrenildi.
CHP'ye yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nu "Görüntüler eski" diyerek aklamaya çalışırken Restoran sahibi Kahraman Altun ziyafeti doğruladı.
Balıkçı Kahraman şunları söyledi:
"DÜN AKŞAM 4 KİŞİ GELDİLER"
"Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler"
İMAMOĞLU KENDİNİ SAVUNDU: 1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU
Tepkilerin ardından sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu bugün balıkçının görüntüleri doğrulamasının ardından açıklama yaptı. Kendini savunan İmamoğlu, "1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu şunları söyledi:
"Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor.
3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.
Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."