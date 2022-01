Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda buluştuğu İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott ile ilgili çarpıcı gerçek! Türkiye'de istihbaratçı olarak çalışmış

İNGİLTERE'NİN TÜRKİYE ÖZELİNDE İSTİHBARAT MERAKI

İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak buluştuğu kişinin İngiliz olması da ilgi çekici. Öyle ki İngiltere, yıllardır Türkiye özelinde istihbarat faaliyetleri gerçekleştirmeye hayli meraklı. Son olarak İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, MI6 ingiliz Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirilmişti.







İMAMOĞLU, İNGİLİZ İSTİHBARATI MI6'NIN BAŞKANINA DESTEK MESAJI ATMIŞTI

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın Başkanı Richard Moore'nin pandemi döneminde İngiltere'ye gönderilen yardımlar için 10 Nisan 2020'de yayınladığı teşekkür mesajına bir Türk sosyal medya kullanıcısı tepki göstererek "İkiyüzlü ve sinsi de olsalar, böyle selam verdiririz işte:çünkü biz TÜRKİYEYİZ!" ifadelerini kullanmıştı.

Türk kullanıcının tivitine yanıt veren Moore ise "İkiyüzlü ve sinsi. Türkiye'nin İngiltere konusunda komplo teorisi hayranlarını çok özledim" demişti. Resmi sosyal medya hesabından diyaloğa dahil olan Ekrem İmamoğlu ise MI6 Başkanı Moore'ye desteğini sunarcasına "We have no doubt your love for Turkey, Mr. Moore! Organized villainy is ubiquitous, but Turkish people always knows who is a friend" (Türkiye'ye olan sevginizden şüphe duymuyoruz. Organize kötülük heryerdedir ama Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir) mesajını paylaşmıştı.

CHILCOTT'A KRİTİK GÖREVLER

İmamoğlu'nun gizli kapaklı buluştuğu Chilcott sıradan bir isim değil. Chilcott'un kariyerinde ülkesi tarafından kritik yerlerde kritik görevlere atanması dikkat çekici. Birleşik Krallık'ın resmi sitesinde Chilcott'un görevleri şu şekilde yer alıyor:



"Sir Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığına 1982 yılında başlamış bir meslekten yetişme diplomattır. Bakanlıkta şu görevlerde çalışmıştır:

Sri Lanka ve Maldivler Yüksek Komiseri (2006-2007)

Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyükelçilik Müsteşarı (2008-2011)

İran Büyükelçisi (2011'in sonlarında sadece altı hafta için bu görevi yerine getirmiştir. Görev süresi elçiliğin saldırıya uğraması nedeniyle sonlandırılmıştır)