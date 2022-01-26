Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda buluştuğu İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott ile ilgili çarpıcı gerçek! Türkiye'de istihbaratçı olarak çalışmış

İrlanda Büyükelçisi (2012- 2016)
Şu anda Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.
Yukarıdaki görevleri dışında Dominick Chilcott 1985-1988 yılları arasında Ankara'da; 1993-1995 yılları arasında Lizbon'da ve 1998-2002 yılları arasında da Birleşik Krallık'ın Brüksel'deki AB temsilciliğinde görev yaptı.
Denizaşırı ülke görevleri dışında ise Dışişleri Bakanlığı'nın Londra'daki Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan sorumlu merkezinde çalıştı. Görevi süresince Sir Malcolm Rifkind ve merhum Robin Cook olmak üzere iki Dışişleri Bakanı'nın özel kalemi olarak çalıştı. 2003 yılında Irak Politika Birimi Yöneticisi ve 2003 ile 2006 yılları arasında ise Avrupa Ülkeleri ile İkili İlişkiler Departmanı Yöneticisi olarak çalıştı."
KOÇ AİLESİNE DE YAKIN!
Chilcott'un ilişki ağında İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Koç Ailesi de yer alıyor.
Chilcott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma hediye ettiği samimi bir fotoğrafı paylaşıp "Hangi takımı tuttuğumu açıklamam için bundan daha güzel bir gün olamazdı herhalde. 19.07! Benim takımım Fenerbahçe! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç ile tanışmaktan onur duydum. Beni Fenerbahce ailesine kabul ettikleri için teşekkür ederim. Yeni formamı giymeyi ve maçları izlemeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
7 Aralıkta Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, kendisini ziyaret etmişti.
15 Aralıkta da ABD Büyükelçisi David Satterfield konuğu olmuştu.
KAVUNCU DA İNGİLİZ KONSOLOSLA
İmamoğlu'nun tepkilere neden olan balıkçıdaki görüntülerinin çekildiği gün İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bir başka elçiyle bir araya geldi.
Kavuncu, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'yu ağırladı. Poleo, bu görüşmeyi "Buğra Kavuncu ve ekibi bana İstanbul'da yeni bir diplomat olarak mümkün olduğunca farklı görüşleri dinlemem gerektiği konusunda değerli bir tavsiyede bulundu" notuyla paylaştı.
AKŞENER'DEN 1,5 SAATLİK GÖRÜŞME
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, geçtiğimiz aylarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyeti kabul etti. Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.