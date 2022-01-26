İstanbul karla mücadele ederken İsviçre'de tatil yapan Murat Ongun'a tepki yağdı: En büyük trol sensin!





Yaşanan bu gelişmelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Murat Ongun, yurtışında olduğunu kabul etti.



OLAYI MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken İsviçre'de tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyup, olayı 'özel hayatımın ihlali' olarak masumlaştırmaya çalıştı ve "Yurtdışında olduğum bilgisini kim verdi?" şeklinde tepki çeken bir soru sordu.



SKANDAL AÇIKLAMA

Daha da öteye giderek İstanbullunun geçirdiği kabus gibi geceyi görmezden gelen Ongun, "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.