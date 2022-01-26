Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2022 14:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 14:27
    ABONE OL

    İstanbul karla mücadele ederken İsviçre'de tatil yapan Murat Ongun'a tepki yağdı: En büyük trol sensin!

    İstanbullu karla mücadele ederken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yancısı Murat Ongun'un da İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken İsviçre'de tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyup, olayı 'özel hayatımın ihlali' olarak masumlaştırmaya çalışarak kendisini arayan gazeteciye, "Yurtdışında olduğum bilgisini kim verdi?" şeklinde tepki çeken bir soru sormuştu. Ongun'un bu cevabına sosyal medyadan tepki yağdı.

    İsviçre’ye tatile giden Ongun’a tepki yağdı!

    İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerdir süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşince İstanbullulara zor anlar yaşattı.

    Çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabaha kadar ulaşımda güçlük çekti.



    Tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP'li İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun, kar yağışına karşı olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini iddia etti ve tepki gösteren vatandaşalara 'troll' yakıştırması yaptı.


    İSVİÇRE'DE SICAK YATAĞINDAN OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERMİŞ
    Kar yağışı ile ilgili olağanüstü bir mücadele verdiklerini iddia eden Murat Ongun'un aslında tıpkı Başkanı gibi İstanbul'dan bihaber olduğu, İsviçre'de bir otelde tatil keyfi yaptığı ortaya çıktı.

    Murat Ongun, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte yurt dışına çıkış yapmış.



        Yaşanan bu gelişmelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Murat Ongun, yurtışında olduğunu kabul etti.

        OLAYI MASUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
        Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken İsviçre'de tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyup, olayı 'özel hayatımın ihlali' olarak masumlaştırmaya çalıştı ve "Yurtdışında olduğum bilgisini kim verdi?" şeklinde tepki çeken bir soru sordu.

        SKANDAL AÇIKLAMA
        Daha da öteye giderek İstanbullunun geçirdiği kabus gibi geceyi görmezden gelen Ongun, "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.



        İMAMOĞLU BALIKÇIDA YANCISI YURTDIŞINDA
        Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu da dün İstanbul karla cebelleşirken bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yedi. Halk TV programcısı Murat Ağırel'e konuşan İmamoğlu, saat 18.00'de balıkçıda olduğunu ve buradan ayrılıp AKOM'a gittiğini söyledi.


        İstanbullu karla mücadele beklerken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda ziyafette, yancısı Murat Ongun'un da İsviçre'de tatilde olması, CHP'li yönetimin İstanbul'u ne kadar ciddiye aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal açıklama sonrası Ongun'a sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar şu paylaşımları yaptı:



            "Pardon ama bu beyefendi hafta içi çalışmıyor mu? Bu gibi olağan üstü durumlarda kamu adına görev yapan insanlar ekstra sorumluluk almak zorundadır. İzin alıp gittim kimseyi ilgilendirmez gibi bir tutum kabul edilemez."

            "Özel hayatına o kadar meraklıysan bu görevi kabul etmeyecektin."

            "Yapmayın arkadaşlar rahatsızlık vermeyelim arkadaşlara :) araştırdıkça burunları uzuyor Pinokyo misali."



            "Afetin geleceği 1 hafta öncesinden haber verilmiş. İnsanlar soğuktan ve açlıktan ölmemek için araçlarını terkederek ilk buldukları kapalı mekanlara sığınıp mahsur kalmışlar. Beyimiz de çıkmış "bu özel hayatın ihlalidir" diyor. Şaka mısınız siz yahu?"

            EN BÜYÜK TROL SENMİŞSİN
            "Sıcak evlerinden tweet atmak ha. Vallahi de billahi de konuştukça batırıyorsun Murat Bey. Demek ki en büyük trol senmişsin. Cenevre'den Alp Dağları'ndan atıyorsan şayet tweet'leri haklısın çok soğuktur şimdi orası."



            "Kar gelecek biliyorsun neden yurt dışına çıkıyorsun?"

            "Kendisi de tweet'leri sıcak otel odasından atıyormuş yani."

            DÜNYANIN EN PAHALI 7. ŞEHRİ
            İsviçre'nin Cenevre şehri dünyanın en pahalı 7. şehri. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Cenevre'de kayak tatilindeymiş. Gidebilir, ama cevaplaması gereken: Bir Kamu çalışanı bu kadar kazanıyor mu? Bir yandan halk fakir edebiyatı yapıp, bir yandan bu kadar harcamak?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye’de istihbaratçı olarak çalışmış
            Haberler Güncel İstanbul karla mücadele ederken İsviçre'de tatil yapan Murat Ongun'a tepki yağdı: En büyük trol sensin!
                SON DAKİKA