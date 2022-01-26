İstanbul karla mücadele ederken İsviçre'de tatil yapan Murat Ongun'a tepki yağdı: En büyük trol sensin!

İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerdir süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşince İstanbullulara zor anlar yaşattı.
Çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabaha kadar ulaşımda güçlük çekti.
Tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP'li İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun, kar yağışına karşı olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini iddia etti ve tepki gösteren vatandaşalara 'troll' yakıştırması yaptı.
İSVİÇRE'DE SICAK YATAĞINDAN OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERMİŞ
Kar yağışı ile ilgili olağanüstü bir mücadele verdiklerini iddia eden Murat Ongun'un aslında tıpkı Başkanı gibi İstanbul'dan bihaber olduğu, İsviçre'de bir otelde tatil keyfi yaptığı ortaya çıktı.
Murat Ongun, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte yurt dışına çıkış yapmış.