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    • Güncel
    • 25.01.2022 19:36
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    • 25.01.2022 19:48
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    İstanbullu karla cebelleşirken İmamoğlu balık ziyafeti çektiğini doğruladı: İşte özür dilemesi gereken yandaşların tam listesi

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul karla cebelleşirken bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi büyük tepki çekti. Olayın birinci ağızdan yani İmamoğlu tarafından doğrulanması ardından gözler balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia eden CHP'liler ve yandaş medyaya çevrildi. Öte yandan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve Barış Yarkadaş olaya ilişkin özür dilediklerini açıkladılar. Takvim.com.tr yaşanan bu gelişmelerin ardından balıkçı görüntülerini savunup çuvallayan isimleri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özür dilemesi gereken yandaşların tam listesi!

    İstanbul dün kara teslim olmuşken, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi büyük tepki çekti.

    Muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.



    Halk TV programcısı Murat Ağırel'e konuşan İmamoğlu, saat 18.00'de balıkçıda olduğunu ve buradan ayrılıp AKOM'a gittiğini söyledi. Görüntüyü yalanlayanlar ise bu açıklamanın ardından sessizliğe bürünürken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.



    CHP'Lİ BEKAROĞLU 'UTANDIM' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ
    CHP'li Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İmamoğlu'nun balıkçıda ortaya çıkan görüntülerine ilişkin bir paylaşımda bulunmuş ve söz konusu restoranın kapalı olduğunu iddia etmişti. Bekaroğlu daha ileriye gidip Eski Bakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Sayan Kaya'yı 'yalancılıkla' suçlamıştı.

    İmamoğlu'nun balıkçıya gittiğini doğrulması üzerine Bekaroğlu, "gerçekten çok utandım" ifadelerini kullanarak AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Sayan Kaya'dan özür diledi.

    "EKREM BEY RESTORANDAYMIŞ"
    Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" ifadelerini kullandı.



        CHP'li Barış Yarkadaş da yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyundan özür diledi.



        ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?
        CHP'li bir isim olarak hatasını kabul edip özür dileyen Mehmet Bekaroğlu'nun bu hamlesinin ardından gözler diğer muhalifler ve muhalefete yakın medya organlarına çevrildi.

        'Acaba özür dileyecekler mi?' sorusu gündeme geldi.

        ÖZÜR DİLEMESİ GEREKENLER TAM LİSTE

        Takvim.com.tr, İstanbul karla cebelleşirken balıkçıda fotoğrafları ortaya çıkan ve İmamoğlu tarafından birinci ağızdan doğrulanan olayın ardından özür dilemesi gereken isimleri sizler için derledi;



        CHP Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir



            CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin



            İrfan Değirmenci



            Fazıl Say



                T24

                ONEDİO



                Birgün



                    Kemal Özkiraz



                    Eren Erdem



                    Ali Kıdık
                        İmamoğlu balık ziyafetini savundu
                        Haberler Güncel İstanbullu karla cebelleşirken İmamoğlu balık ziyafeti çektiğini doğruladı: İşte özür dilemesi gereken yandaşların tam listesi
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