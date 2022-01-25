İstanbullu karla cebelleşirken İmamoğlu balık ziyafeti çektiğini doğruladı: İşte özür dilemesi gereken yandaşların tam listesi

İstanbul dün kara teslim olmuşken, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi büyük tepki çekti.
Muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.
Halk TV programcısı Murat Ağırel'e konuşan İmamoğlu, saat 18.00'de balıkçıda olduğunu ve buradan ayrılıp AKOM'a gittiğini söyledi. Görüntüyü yalanlayanlar ise bu açıklamanın ardından sessizliğe bürünürken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
CHP'Lİ BEKAROĞLU 'UTANDIM' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ
CHP'li Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İmamoğlu'nun balıkçıda ortaya çıkan görüntülerine ilişkin bir paylaşımda bulunmuş ve söz konusu restoranın kapalı olduğunu iddia etmişti. Bekaroğlu daha ileriye gidip Eski Bakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Sayan Kaya'yı 'yalancılıkla' suçlamıştı.
İmamoğlu'nun balıkçıya gittiğini doğrulması üzerine Bekaroğlu, "gerçekten çok utandım" ifadelerini kullanarak AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Sayan Kaya'dan özür diledi.
"EKREM BEY RESTORANDAYMIŞ"
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" ifadelerini kullandı.