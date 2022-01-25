İstanbullu karla cebelleşirken İmamoğlu balık ziyafeti çektiğini doğruladı: İşte özür dilemesi gereken yandaşların tam listesi





CHP'Lİ BEKAROĞLU 'UTANDIM' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İmamoğlu'nun balıkçıda ortaya çıkan görüntülerine ilişkin bir paylaşımda bulunmuş ve söz konusu restoranın kapalı olduğunu iddia etmişti. Bekaroğlu daha ileriye gidip Eski Bakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Sayan Kaya'yı 'yalancılıkla' suçlamıştı.



İmamoğlu'nun balıkçıya gittiğini doğrulması üzerine Bekaroğlu, "gerçekten çok utandım" ifadelerini kullanarak AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Sayan Kaya'dan özür diledi.



"EKREM BEY RESTORANDAYMIŞ"

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" ifadelerini kullandı.