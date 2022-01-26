Megakent İstanbul, kara teslim oldu! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmeti unuttu!

Karakış, İstanbul'u esir aldı. Günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı, pazartesi günü etkisini artırdı. İstanbullu kabusu yaşadı. En son 1987 yılında görülen kar yağışı megakentte afet boyutuna ulaştı.

Tipiye dönen ve etkisini artıran yağış nedeniyle TEM Otoyolu kapandı. Vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı rakamlara göre tam 5 bin 57 kişi yolda kaldı! Bunların 3 bin 180'i otellerde konaklaması sağlandı. Kızılay ekipleri, yolda kalan herkese sıcak çorba dağıttı.

16 MİLYONDAN EKREM'E TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlamada yetersiz kaldı. Düşen hava sıcaklığının da etkisiyle yerler buz tutunca, vatandaşlar karda adım bile atamadı! Çoğu buzla kaplı zeminde yürürken düşme tehlikesi atlattı. Bazı vatandaşlar, "Ekrem İmamoğlu, "16 milyona hizmet edeceğiz" demişti. Şimdi nerede? Otobüs, tramvay yok Tuzlama yapılmıyor. Vatandaş bunu unutmaz" diyerek isyan bayrağını açtı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan yeni tedbirleri sıraladı:

GÜVENLİK, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; tüm kamu personeli bugün idari izinli sayıldı.

KAMU kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamileler cuma gününe kadar izinli sayıldı.

ESENLER, Harem Otogarları'nda otobüs seferleri bugün saat 09.00'a kadar yapılmadı.

İSTANBUL'DA üniversiteler eğitime 31 Ocak'a kadar ara verdi.



ÖZEL Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitime cuma gününe kadar ara verilecek.

TRAKYA ve Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasaklandı.

BAKANLAR İNCELEMEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla dün İstanbul'a gitti, Çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Soylu "Vatandaşlarımız özel araçlarıyla yola çıkmasın" dedi.

SİBİRYA DEĞİL BÜYÜKÇEKMECE

İstanbul Büyükçekmece'de bir vatandaş işe gitmek için karlı yolları böyle aştı.

İstanbul Arnavutköy'de hamile Mevüde Kızği sancılandı. Hastaneye kaldırıldığı sırada, ambulans kara saplandı! İtfaiye ve sağlık ekiplerinin taşıdığı Kızği, doğuma 5 dakika kala hastaneye ulaştırıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE YETİŞTİ

Arnavutköy'de yaşayan Orhan Kaya (37), kalp krizi geçirdi. Kar nedeniyle yollar kapanınca 24 kilometre uzaklıktaki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne askeri helikopterle gidebildi!

ONLAR DERDI KÂR!

Vatandaş kar, fısatçılarsa 'kâr' derdindeydi! Arnavutköy'de mahsur kalanlar geceyi otelde geçirmek istedi. Ancak bazı otellerin geceliği 300 lira olan odalara 100 euro fiyat istemesi, pes dedirtti!

ULAŞIM DURDU

Kar çilesine toplu taşıma da eklendi. Seferler aksayınca vatandaş isyan etti.

Bahçelievler'de yürüyen merdivenler bile buz tuttu

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pistler kapandı. Uçuşlar, iptal edildi, yolcular yerlerde yattı

3 BİN KİŞİ AVM'DE KALDI

Yağış, megakenti esir aldı. Pek çok kişi, aracında mahsur kaldı. 3 bin kişi Başakşehir İkitelli'deki bir AVM'ye sığındı! Yeme içme alanlarındaki koltuklarda sabahladı.