CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında komik savunma: Geri verecektim!

Belediyedeki odasında seri numaraları alınmış olan 200 bin dolarla suçüstü yakalanan Erdağı verdiği ilk ifadelerinde, rüşvet görüşmelerinin kendisinden habersiz kaydedilmesinin suç olduğunu belirterek bahse konu olan 200 bin doların rüşvet olmadığını, ilgili müteahhit firmanın bu parayı kendisine belediyedeki iş ve işlemlerini takip etmesi için "hizmet bedeli" olarak vermek istediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren Erdağı, müteahhitten istediği rüşvetle ilgili, "AVM'ye talip olan firma daha önce satıştan caydığı için bu kez kendilerinden belirli bir miktar emanet para getirmelerini istedim. Bu paraları satışın gerçekleşmemesi halinde iade edecektim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.