CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında komik savunma: Geri verecektim!

Bilecik Belediyesi'nde 320 bin dolarlık rüşvetin 200 bin dolarını nakit alırken polis tarafından basılarak suçüstü yakalanan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın ifadesi ortaya çıktı.
Rüşvetçi danışman, paranın rüşvet olmadığını, kendisine müteahhit tarafından verilmek istenen hizmet bedeli olduğunu söyledi.
Bilecik'te iş merkezi ve AVM inşası ihalesini alan ve işi zamanında teslim etmek için belediyeye giden müteahhitten, CHP'li Başkan Semih Şahin'in yakın arkadaşı ve danışmanı, KAYI A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafından rüşvet istendiği ortaya çıkmıştı. KOM ekiplerinin yaptığı baskınla Erdağı, müteahhitten 320 bin dolarlık rüşvetin 200 bin dolarını nakit alırken suçüstü yakalanmıştı.
Kelepçelenerek gözaltına alınan Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdağı'nın gözaltına alındığı saatlerde emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı.