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    • 25.01.2022 15:31
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    İETT rezaletinin en net iki görüntüsü: Otobüs vatandaşı değil vatandaş otobüsü taşıdı! Onlarca otobüs garajda yattı

    İstanbul'da belediye karla mücadelede yetersiz kalınca ulaşım faciası da beraberinde geldi. Araçlar yollarda mahsur kalırken Üsküdar’da yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar otomobille bağlayıp çekti. Öte yandan vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklerken İkitelli İETT Garajı'nda park halindeki onlarca otobüsler drone ile görüntülendi.

    İETT rezaletinin en net iki görüntüsü

    Üsküdar'da yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünün yardımına otomobil sürücüsü yetişti. İETT otobüsüne halat ile otomobilini bağlayan vatandaş, yolda kalan otobüsü çekti.

    Yolda kalan İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler


    Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.





    İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üsküdar'da Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü karla kaplanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

    Yolda kalan otobüsü gören bir sürücü ise ilginç bir çözüme imza attı. Otomobilini halat ile İETT otobüsüne bağlayan sürücü, karlı yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı.

        Otomobilin İETT otobüsünü halat ile çektiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        PARK HALİNDEKİ ONLARCA OTOBÜS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
        İstanbul'da yaşanan kar esaretine yolda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşamıştı.

        İETT Garajı'nda park halindeki otobüsler drone ile görüntülendi

        Vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemiş, bu duruma da isyan edilmişti.
            Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
            Haberler Güncel İETT rezaletinin en net iki görüntüsü: Otobüs vatandaşı değil vatandaş otobüsü taşıdı! Onlarca otobüs garajda yattı
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