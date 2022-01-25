İETT rezaletinin en net iki görüntüsü: Otobüs vatandaşı değil vatandaş otobüsü taşıdı! Onlarca otobüs garajda yattı

Yolda kalan otobüsü gören bir sürücü ise ilginç bir çözüme imza attı. Otomobilini halat ile İETT otobüsüne bağlayan sürücü, karlı yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı.