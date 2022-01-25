Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2022 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 15:48
    ABONE OL

    Kardan yolları kapanan İstanbul’da karda ilginç görüntü: Beyoğlu'nda bir vatandaş atla gezmeye çıktı

    İstanbul'da yol tuzlama çalışmalarının eksik kalması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, yollar karla kaplandı. Beyoğlu'nda bir vatandaş akşam saatlerinde devam eden kar yağışı sırasında at sırtında gezmeye çıktı. Vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

    İstanbul’da karda ilginç görüntü

    Dün, akşam saatlerinde İstanbul'un büyük kısmını esir alan kar yağışı beraberinde bazı ilginç manzaraları da getirdi.

    Bunlardan biri de dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kasımpaşa sokaklarında atı ile gezmeye çıkan bir vatandaş, kısa süreliğine kar telaşını unutturup görenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu.

    O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



        YOLLARDA SON DURUM
        Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.

        İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan tırlar iş makineleriyle çekildi.

        Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti saat 13.00 itibarıyla ulaşıma açıldı. Köprü bağlantı yolundaki polis kontrol noktasında bekletilen araçların yönelmesiyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

        ESENYURT'TA KAR KÜREME ARACI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
        Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

        Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

        Beyoğlu Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, turistler da Taksim'de kar manzaralarını fotoğrafladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
        Haberler Güncel Kardan yolları kapanan İstanbul’da karda ilginç görüntü: Beyoğlu'nda bir vatandaş atla gezmeye çıktı
            SON DAKİKA