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    • 25.01.2022 21:45
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    AK Partili Belediye Başkanları İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğini A Haber'de değerlendirdi

    Son dakika haberleri... İstanbul'da Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarının ardından dün akşam etkisini gösteren kar yağışı İBB'nin önlem almaması sonucuyla İstanbul'u adeta teslim aldı. A Haber ekranlarına katılan AK Partili İstanbul İlçe Belediye Başkanları İBB'nin işbilmezliğini canlı yayında anlattı.

    AHaber CANLI YAYIN

    İstanbul'da Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarının ardından dün akşam etkisini gösteren kar yağışı İBB'nin önlem almaması sonucuyla İstanbul'u adeta teslim aldı.

    A Haber ekranlarına katılan AK Partili İstanbul İlçe Belediye Başkanları İBB'nin işbilmezliğini canlı yayında anlattı.

    "İBB TUZ YERİNE KUM VERDİ"
    Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin İBB'nin tuz yerine kum verdiğini belirterek, "Verdikleri de makinelerin bozulmasına sebep oluyor" dedi.

    "İBB 10 BİN TONLUK TUZ İHALESİNİ İPTAL ETTİ"
    Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    Yıldırım, "İBB 100 bin tonluk tuz ihalesini iptal etti. Bu felakete daha fazla işçi müdahale etmeliydi. Topbaş zamanı 7500 işçi ile hizmet verilmişti." ifadelerini kullandı.

    BAYRAMPAŞA'DA SON DURUM
    Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın, A Haber'den Kerim Ulak'a kar temizleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

    İBB'NİN MÜDAHALELERİ YETERLİ KALMADI
    Aydın şunları söyledi:

    "Sahada 50 personelimiz var. 2017'de tüm ilçe girişlerinde araçlar bekletilirdi. Hemen anında müdahaleler yapılırdı. Bugün İBB'nin yaptığı müdahaleler yeterli kalmadı. Ana harteller şu an açık."

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    Haberler Güncel AK Partili Belediye Başkanları İBB'nin karla mücadeledeki yetersizliğini A Haber'de değerlendirdi
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