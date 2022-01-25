Balıkçı Kahraman, dün akşam Ekrem İmamoğlu ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u ağırladığını açıkladı

İstanbullu dün karlı yollarda zor anlar yaşarken olların yeterince tuzlanmaması nedeniyle özellikle Avrupa Yakası'nda yollar kilitlenirken vatandaşlar saatlerce araçlarında mağdur kalmıştı.
EKREM VE İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ LÜKS RESTORANTTA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına çok sert tepkiler gelmişti.
Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu ortaya çıktı.
BARIŞ YARKADAŞ FOTOĞRAFIN YAZ AYLARINDA ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ