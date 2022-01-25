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    • 25.01.2022 17:08
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    Balıkçı Kahraman, dün akşam Ekrem İmamoğlu ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u ağırladığını açıkladı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar krizi yaşandığı sıralarda, İstanbul'un en lüks restoranlarından biri olan Balıkçı Kahraman'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile görüştüğü ortaya çıktı. CHP eski vekili ve fondaş Gerçek Gündem'in kurucusu Barış Yarkadaş'ın panikle fotoğrafın yaz aylarında çekildiğini iddia etmesi şüphe uyandırdı. Oysa görüntülerde Dominick Chilcott'un paltosu, Jane Lady Chilcott'un kürkü, İmamoğlu'nun yelek ve ceketi, İmamoğlu'nun korumasının mont ve atkısı, kapıdaki kişinin de mont ve atkısı üzerlerinde duruyordu. Muamma sürerken lüks restoranın sahibi Kahraman Altun gerçekleri açıkladı.

    İmamoğlu’nun yanındaki İngiliz büyükelçi çıktı

    İstanbullu dün karlı yollarda zor anlar yaşarken olların yeterince tuzlanmaması nedeniyle özellikle Avrupa Yakası'nda yollar kilitlenirken vatandaşlar saatlerce araçlarında mağdur kalmıştı.

    EKREM VE İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ LÜKS RESTORANTTA

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına çok sert tepkiler gelmişti.

    Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu ortaya çıktı.

    BARIŞ YARKADAŞ FOTOĞRAFIN YAZ AYLARINDA ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

        CHP eski vekili ve fondaş Gerçek Gündem'in kurucusu Barış Yarkadaş görüntüleri inkar ederek, "Hiç utanma kalmadı! Yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğrafı paylaşıyor ve "İmamoğlu kar yağarken restoranda keyf çatıyordu" diye yazıyorlar. Restoran sahibi "Kar var diye erken kapattık" diyor, yine de yalana devam ediyorlar. İşimiz gerçekten zor…" sözlerini sarf etti.

        O fotoğraflarda İmamoğlu'nun yanındakilerin kimlikleri belli oldu. Balıkçı Kahraman'ın sahibi Kahraman Altun, 24 Ocak 2022'de İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile yemek yediğini, fotoğrafın 1 ay öncesine ait olmadığını teyit etti.

        İMAMOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

        İmamoğlu ile Chilcott 45 gün önce de bir araya gelmişti. Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott'u 07 Aralık 2021 Saraçhane'de ağırlıyan CHP'li İBB Başkanı, "İstanbul'un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası iş birliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" şeklinde konuşmuştu.

        CHİLCOTT DA "İŞ BİRLİĞİ" DEDİ

            Chilcott da, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 'e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul'u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla iş birliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Balıkçı Kahraman, dün akşam Ekrem İmamoğlu ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u ağırladığını açıkladı
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