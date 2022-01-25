İstanbul'da toplu ulaşım çilesi: Ekranlar iptal yazısıyla doldu 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

İstanbullunun çilesi haline gelen İETT otobüsleri neredeyse her gün arıza ve kaza haberleriyle gündemi meşgul ediyor.

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılar sonrası geçtiğimiz akşam üzeri İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı İBB'nin yetersizliğini ve ihmalkarlığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Toplu taşıma gereken önlemi almayan ve yetersiz tuzlama yapan İBB vatandaşı yollarda mağdur etti.