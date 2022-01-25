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    İstanbul'da toplu ulaşım çilesi: Ekranlar iptal yazısıyla doldu 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da patlayan İETT otobüsü arıza ve kazaları dün akşam üzeri İstanbul'un esir alan kar yağışıyla zirveye çıktı. 22 saatte 69 otobüs yolda kalırken bu akşam üzeri de otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlardaki iptal yazıları dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da toplu ulaşım rezaleti sürüyor!

    İstanbullunun çilesi haline gelen İETT otobüsleri neredeyse her gün arıza ve kaza haberleriyle gündemi meşgul ediyor.

    Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılar sonrası geçtiğimiz akşam üzeri İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı İBB'nin yetersizliğini ve ihmalkarlığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

    Toplu taşıma gereken önlemi almayan ve yetersiz tuzlama yapan İBB vatandaşı yollarda mağdur etti.

    İETT SEFERLERİ İPTAL OLDU
    Son 22 saatte 69 İETT otobüsünün yolda kaldığı öğrenilirken bu akşam üzeri iptal edilen seferler de vatandaşı soğuk havada zorladı.

    Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti.

    Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.

    22 SAATTE 69 İETT ARIZASI
    İstanbul'daki kar yağışıyla birlikte trafiğini kilitleyen en büyük etkenlerden biri ise yolda kalan İETT otobüsleri oldu.

        Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.

        Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT'nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.

        İşte yolda kalan İETT otobüslerinin listesi:
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        Haberler Güncel İstanbul'da toplu ulaşım çilesi: Ekranlar iptal yazısıyla doldu 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı
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