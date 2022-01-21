Başkan Erdoğan'ın İsrail açıklaması sonrası İran'dan 'Acem işi' hamle!

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

Hemen hemen her yıl İran'dan böyle bir haber gelir. Ya boru patlar, ya kompresör istasyonu bozulur, ya Doğu Beyazıt'daki filtrelerde sorun olur. Bu defa da 'teknik arıza' bildirimi yaptılar. 10 gün Türkiye'ye gaz akışının durdurulacağını açıkladılar. Sert kış koşullarının yaşandığı dönemde BOTAŞ da konut arzını dengelemek için elektrik santralleri ve sanayide gaz kesintisine gitti.



İran'dan günlük 28.5 milyon metreküp civarında gaz alınıyor. 10 günlük miktar 285 milyon metreküpü buluyor. Bu rakam da neredeyse Türkiye'nin bir günlük tüketimi demek… Zira, önceki gün doğalgaz tüketimi 288 milyon metreküple rekor kırmıştı.



Tabii, soğukların bastırdığı günlerde İran'dan gelen haber haliyle herkesin dikkatini çekti.