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    • 21.01.2022 07:42
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    • 21.01.2022 08:01
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    Başkan Erdoğan'ın İsrail açıklaması sonrası İran'dan 'Acem işi' hamle!

    İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirmişti. Başkan Erdoğan'ın İsrail ile gaz konusunda ilerleme olabileceğinin sinyalini verdiği günlerde, İran tarafından bildirilen arızanın zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Acem işi!" diyerek yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

    İran’dan ’Acem işi’ hamle!

    İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

    ÜÇTE BİRİ SEVİYESİNE DÜŞTÜ
    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

    30 GÜN SÜREYLE DOĞAL GAZ ARZI YAPILAMAYACAK
    NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.

    İRAN'IN GAZI KESMESİNİN BU İŞLE BAĞLANTISI OLABİLİR Mİ?
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Başkan Erdoğan'ın İsrail ile gaz konusunda ilerleme olabileceğine yönelik sinyalini hatırlattı. Güngör yazısında, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından anladığımız kadarıyla, bu ilişkiler yeniden masaya getirilecek.
    Tam da bu dönemde İran'ın gazı kesmesinin bu işle bağlantısı olabilir mi?"     ifadelerini kullandı.

    İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

    Hemen hemen her yıl İran'dan böyle bir haber gelir. Ya boru patlar, ya kompresör istasyonu bozulur, ya Doğu Beyazıt'daki filtrelerde sorun olur. Bu defa da 'teknik arıza' bildirimi yaptılar. 10 gün Türkiye'ye gaz akışının durdurulacağını açıkladılar. Sert kış koşullarının yaşandığı dönemde BOTAŞ da konut arzını dengelemek için elektrik santralleri ve sanayide gaz kesintisine gitti.

    İran'dan günlük 28.5 milyon metreküp civarında gaz alınıyor. 10 günlük miktar 285 milyon metreküpü buluyor. Bu rakam da neredeyse Türkiye'nin bir günlük tüketimi demek… Zira, önceki gün doğalgaz tüketimi 288 milyon metreküple rekor kırmıştı.

    Tabii, soğukların bastırdığı günlerde İran'dan gelen haber haliyle herkesin dikkatini çekti.



        Hakikaten birilerinin dediği gibi kriz kapıda mı?

        Türkiye'ye gelen doğalgaza bakalım, Azerbaycan'dan günlük gelen miktar 19.1 milyon metreküp… Rusya'da Mavi Akım'dan gelen gaz 47.3 milyon metreküp… TürkAkım'dan 46.9 milyon metreküp… TANAP'tan 17.3 milyon metreküp… Bunlar boru hatlarıyla gelenler… Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi günlük 40 milyon metreküp, Silivri Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ise günlük 25 milyon metreküp doğalgazı sisteme verebiliyor. Keza, BOTAŞ Marmara LNG Terminali 37, Egegaz LNG Terminali 40, Etki Liman FSRU (yüzer depolama ve tekrar gazlaştırma ünitesi) 28, BOTAŞ Dörtyol FSRU'nun ise 28 milyon metreküp günlük kapasitesi var. Dolayısıyla arz anlamına sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrikte ve gazda kesintilerle dengeyi sağlayabilir.



        Benim kafama takılan başka bir mesele…

        Başta İran'ın gaz kesintisini hemen hemen her yıl yaptığını söyledim ama bu sefer zamanlama biraz tuhaf geldi.

        Acem işi!

        Takip ettiniz mi bilmiyorum.
        'Yunanistan'ın kaçak boru hattı' EastMed, geçenlerde tarihe karıştı. Neydi bu proje?


        Doğu Akdeniz kaynakları Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırılacak, oradan İtalya'ya ve Avrupa'ya dağıtılacaktı. Ocak 2020'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs anlaşma imzalamıştı. Türkiye bypass edilmişti. ABD desteğini çekince proje suya düştü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs şokta… İsrail yenilgiyi kabul etti. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail ile gaz konusunda ilerleme olabileceğine yönelik sinyal verdi. Aslında Türkiye ile İsrail arasındaki enerji işbirliği 2016'da başlamıştı. Mavi Marmara Olayı'ndan sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz arasında olmuştu. İsrail gazının boru hattı ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanmasının en verimli seçenek olduğu değerlendiriliyordu. Fakat sonra işbirliği konusu çeşitli vesilelerle rafa kalkmıştı.


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