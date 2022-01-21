Başkan Erdoğan'ın İsrail açıklaması sonrası İran'dan 'Acem işi' hamle!

İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.
ÜÇTE BİRİ SEVİYESİNE DÜŞTÜ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.
30 GÜN SÜREYLE DOĞAL GAZ ARZI YAPILAMAYACAK
NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.
İRAN'IN GAZI KESMESİNİN BU İŞLE BAĞLANTISI OLABİLİR Mİ?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Başkan Erdoğan'ın İsrail ile gaz konusunda ilerleme olabileceğine yönelik sinyalini hatırlattı. Güngör yazısında, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından anladığımız kadarıyla, bu ilişkiler yeniden masaya getirilecek.
Tam da bu dönemde İran'ın gazı kesmesinin bu işle bağlantısı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Hemen hemen her yıl İran'dan böyle bir haber gelir. Ya boru patlar, ya kompresör istasyonu bozulur, ya Doğu Beyazıt'daki filtrelerde sorun olur. Bu defa da 'teknik arıza' bildirimi yaptılar. 10 gün Türkiye'ye gaz akışının durdurulacağını açıkladılar. Sert kış koşullarının yaşandığı dönemde BOTAŞ da konut arzını dengelemek için elektrik santralleri ve sanayide gaz kesintisine gitti.
İran'dan günlük 28.5 milyon metreküp civarında gaz alınıyor. 10 günlük miktar 285 milyon metreküpü buluyor. Bu rakam da neredeyse Türkiye'nin bir günlük tüketimi demek… Zira, önceki gün doğalgaz tüketimi 288 milyon metreküple rekor kırmıştı.
Tabii, soğukların bastırdığı günlerde İran'dan gelen haber haliyle herkesin dikkatini çekti.