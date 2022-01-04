Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki PKK'lı teröristler hakkında açıklama

Görevlendirilen 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine müfettişi, 1 MASK bir de ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Olan yetkilerinde bilirkişi yönlendirme hakları var. Bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB'de teftiş ve görevlendirmelerde bulunmuş. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var."

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