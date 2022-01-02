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    • Güncel
    • 02.01.2022 16:22
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    • 02.01.2022 16:28
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    PKK'nın vakfı DİAYDER'in ve sözde hocalarının savunmasını terörist elebaşı Öcalan'ın avukatı Fırat Epözdemir yapacak

    CHP'li İBB'ye gassal olarak alındığı ortaya çıkan 5 üyesinden 3'ü tutuklanan DİAYDER davasında tutuklu bulunan kişilerin ve derneğin savunmasının terörist elebaşı Öcalan'ın da avukatlığını yapan Fırat Epözdemir tarafından yapılacağı ortaya çıktı.

    PKK’nın vakfının savunması Öcalan’ın avukatından!

    İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturma kapsamında dernek üyesi 23 kişi hakkında iddianame hazırlandı ve iddianamenin incelenmesinin ardından dava açılmasına karar verildi.

    SAVUNMALARINI PKK ELEBAŞI TERÖRİST ÖCALAN'IN AVUKATI YAPACAK
    CHP'li İBB'de gassal olarak çalıştığı belirlenen ve 5 üyesinden 3'ü tutuklanan DİAYDER davasında tutuklu bulunan şahısların ve DİAYDER'in savunmasını terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın da avukatı olan Fırat Epözdemir yapacağı öğrenildi.

    PKK'NIN SÖZDE HOCALARI
    İddianameden dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. İddianamede, derneğin Kürt vatandaşlarının dini inanç ve duygularının sömürülerek terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. PKK'nın sözde hocalarının vaazlar verdiği ve bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.

    İddianamede ayrıca derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.

        İBB'DE İŞE ALINDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
        Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıkmıştı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade ediliyor. Şüphelilerin, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getiriliyor.

        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (DİAYDER) ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

        KADRO SÖZÜ VERDİ
        Terör örgütü PKK'nın derneklerinden olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki iddianamede, CHP yönetiminin derneğe kadro sözü verdiği belirtildi. İddianamede "Yerel seçimler öncesinde DİAYDER'e bağlı sözde imamların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı toplantıda, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" ifade edildi.

        DİAYDER iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede şüphelilerden Enver Karabey'in, DİAYDER adlı oluşumda yer aldığı, aynı zamanda Demokratik Kent Konseyi adlı KCK/TM yapılanmasında da delege olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede Karabey'in, H.A. isimli imamın özellikle Kilyos Mezarlığına gidip gelmesinden çok memnun olduğu, bu memnuniyetin, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait kemiklerin Kilyos Mezarlığına gömülmesi nedeniyle olduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, "İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldığı, yerel seçimlerden önce DİAYDER'e bağlı sözde imamlar ile İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" tespitlerine yer verildi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz başkanlığa adayken 29 Mayıs 2019 günü DİAYDER yöneticileriyle sahurda buluştu. Fotoğrafta solda Ekrem Baran, sada Mehmet Emin Aslan dikkat çekiyor.

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