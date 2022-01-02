PKK'nın vakfı DİAYDER'in ve sözde hocalarının savunmasını terörist elebaşı Öcalan'ın avukatı Fırat Epözdemir yapacak

KADRO SÖZÜ VERDİ

Terör örgütü PKK'nın derneklerinden olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki iddianamede, CHP yönetiminin derneğe kadro sözü verdiği belirtildi. İddianamede "Yerel seçimler öncesinde DİAYDER'e bağlı sözde imamların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı toplantıda, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" ifade edildi.

DİAYDER iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede şüphelilerden Enver Karabey'in, DİAYDER adlı oluşumda yer aldığı, aynı zamanda Demokratik Kent Konseyi adlı KCK/TM yapılanmasında da delege olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede Karabey'in, H.A. isimli imamın özellikle Kilyos Mezarlığına gidip gelmesinden çok memnun olduğu, bu memnuniyetin, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait kemiklerin Kilyos Mezarlığına gömülmesi nedeniyle olduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca, "İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldığı, yerel seçimlerden önce DİAYDER'e bağlı sözde imamlar ile İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı, kendilerine kadro konusunda söz verildiği" tespitlerine yer verildi.