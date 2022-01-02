PKK'nın vakfı DİAYDER'in ve sözde hocalarının savunmasını terörist elebaşı Öcalan'ın avukatı Fırat Epözdemir yapacak

SAVUNMALARINI PKK ELEBAŞI TERÖRİST ÖCALAN'IN AVUKATI YAPACAK
CHP'li İBB'de gassal olarak çalıştığı belirlenen ve 5 üyesinden 3'ü tutuklanan DİAYDER davasında tutuklu bulunan şahısların ve DİAYDER'in savunmasını terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın da avukatı olan Fırat Epözdemir yapacağı öğrenildi.
PKK'NIN SÖZDE HOCALARI
İddianameden dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. İddianamede, derneğin Kürt vatandaşlarının dini inanç ve duygularının sömürülerek terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. PKK'nın sözde hocalarının vaazlar verdiği ve bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi.
İddianamede ayrıca derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.