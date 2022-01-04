MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yeni yılın ilk grup toplantısında hepinizi selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, değerli kardeşlerimize selam ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Muhatap olduğumuz tehditlere başa çıkabilmek için bir tarih şuuruna ve millet sevgisine sahip olmamız lazımdır. Kimin dost, kimin dost olduğunu tarif edebilmeliyiz. Kana ekmek doğrayan, fil gibi züccaciyeci dükkanına dalan, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini mutlaka pazara çıkarmalıyız.

2021 yılının teferruatla yorumlayarak beklentilerimizi dile taşımak, millet ve ülke yararına olanları takip ve temin etmek başlıca amacımızdır. 2021 yılı Kovid-19 salgını gölgesinde geçmiştir. Maalesef salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemektedir. Sadece insan ve toplum sağlığı değil hayatın her alanında virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak çok risklidir. Unutulmasın ki deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Temkin yokluğunun sebep olacağı acıklı akıbiyetler ziyadesiyle fazladır.

Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışmaktadır. Onlara vefa borcu duyduğumuz bir gerçektir. Maaşlarındaki iyileştirmeyi de süratle gerçekleştirmemiz şarttır.



ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Klasik bir CHP üslubu tekrar etmiştir. Yanlarına bırakmayız