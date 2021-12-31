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    • Güncel
    • 31.12.2021 12:42
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    • 31.12.2021 13:08
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    Mülakat ihaneti deşifre oldu! TÜİK'ten sonra MEB’i basmaya kalkışan Kemal Kılıçdaroğlu İBB'yi basabilecek mi?

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün öğretmen adaylarının mülakat mağduriyeti yaşadığını iddia ederek Millî Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) basmıştı. CHP'li İBB'de 2019 yılında yaşanan sözlü mülakat ihaneti deşifre oldu. 100 üzerinden 97 mezuniyet puanı alan hemşire atanamazken, 70 alan bir başka hemşire sözlü mülakattan geçerek sözleşmeli personel olarak İBB'ye atandığı ortaya çıktı. Bunun gibi birçok sözlü mülakat ihaneti dikkat çekti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Liyakatsizlik İBB’nin paçalarından akıyor! İhanet...

    Sözde mülakat mağdurları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki alımlardan haberi olmadığı görüldü.

    KİM ŞEYTAN?

    Geçtiğimiz gün içeri alınmadığı MEB binası önünde konuşan CHP'li Kılıçdaroğlu, "KPSS'den 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm, onlarla konuştum, feryatlarını duydum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. O şeytanlarla hesaplaşmak da benim namus borcumdur." sözlerini sarf etmişti.

    KILIÇDAROĞLU'NU YÖNETEN AJANS İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

    KPSS'deki yüksek puanlarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan iddiasını öne sürerek atanamayan öğretmenleri konuşma bahanesiyle TÜİK'in ardından Millî Eğitim Bakanlığı'na da baskın yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mezuniyet notu yüksek olup mülakatlarda aldıkları düşük puan sebebiyle giremeyen sözleşmeli personelin hakkını görmezden geldiği ortaya çıktı.

    97 PUAN ALAN SÖZLÜ MÜLAKATI GEÇEMEZKEN 50 PUANLA GEÇEN KİMDEN TORPİLLİ?

    2019 yılında, İBB'ye sözleşmeli personel alımında mezuniyet puanı 97 olan bile mülakattan düşük puan verilerek işe alınmazken, mezuniyet puanı 50 olan bir başka aday mülakattan yüksek puan verilerek İBB'ye personel olarak alındı.

    BİR BAŞKA İHANET

    Örneğin; mezuniyet puan 91 olan Şehir Plancısı sözlü mülakatlarda elenirken, 72 puan olan mülakatla İBB'ye atandı.

    ADALETSİZLİK KORKUNÇ BOYUTTA...

    O dönem sözlü mülakat sonucu 10 avukat atanırken ilk 10 başarı puanı sıralamasından atanan avukat sadece 2 tane çıktı. 97 ortalaması olan avukat atanamazken, 83 ortalaması olan avukat atandığı görülüyor.

    İŞE ALINANLARIN DAYISI EKREM Mİ?

        Böyle yüzlerce liyakatsiz işe alım gerçekleştiren İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu atamalarla ilgili, "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" ifadelerini kullanıyordu.

        SORUYORUZ

        CHP'li Kılıçdaroğlu, işe alımlardaki ihaneti sonrası İBB'ye baskın girişiminde bulunacak mı? Merak ediliyor.

        İŞTE İBB'DEN ALINAN KANITLAR

        Teyit etmek isteyenler aşağıdaki linklerden mezuniyet puanı ve sözlü mülakat puanını karşılaştırabilirler...

        Adayların mezuniyet puanları

        Adayların sözlü mülakat puanları

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        Liyakatsizlik İBB’nin paçalarından akıyor! İhanet...
        Haberler Güncel Mülakat ihaneti deşifre oldu! TÜİK'ten sonra MEB’i basmaya kalkışan Kemal Kılıçdaroğlu İBB'yi basabilecek mi?
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