Mülakat ihaneti deşifre oldu! TÜİK'ten sonra MEB’i basmaya kalkışan Kemal Kılıçdaroğlu İBB'yi basabilecek mi?

KPSS'deki yüksek puanlarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan iddiasını öne sürerek atanamayan öğretmenleri konuşma bahanesiyle TÜİK'in ardından Millî Eğitim Bakanlığı'na da baskın yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mezuniyet notu yüksek olup mülakatlarda aldıkları düşük puan sebebiyle giremeyen sözleşmeli personelin hakkını görmezden geldiği ortaya çıktı.

97 PUAN ALAN SÖZLÜ MÜLAKATI GEÇEMEZKEN 50 PUANLA GEÇEN KİMDEN TORPİLLİ?

2019 yılında, İBB'ye sözleşmeli personel alımında mezuniyet puanı 97 olan bile mülakattan düşük puan verilerek işe alınmazken, mezuniyet puanı 50 olan bir başka aday mülakattan yüksek puan verilerek İBB'ye personel olarak alındı.

BİR BAŞKA İHANET

Örneğin; mezuniyet puan 91 olan Şehir Plancısı sözlü mülakatlarda elenirken, 72 puan olan mülakatla İBB'ye atandı.

ADALETSİZLİK KORKUNÇ BOYUTTA...

O dönem sözlü mülakat sonucu 10 avukat atanırken ilk 10 başarı puanı sıralamasından atanan avukat sadece 2 tane çıktı. 97 ortalaması olan avukat atanamazken, 83 ortalaması olan avukat atandığı görülüyor.

İŞE ALINANLARIN DAYISI EKREM Mİ?