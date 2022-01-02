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    • 02.01.2022 07:52
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den okul öncesi kuran kursunu Ortaçağ zihniyeti olarak gören Özgür Özel'e: Genetik bozuldu ama öz aynı

    CHP’li Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili açıklamasını ‘ortaçağ zihniyeti’ olarak nitelendirmesini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Ne yazık ki yeni yönetim, CHP'nin genetiğini bozdu ama özünü değiştirmedi” ifadelerini kullandı.

    CHP'li Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili açıklamasını skandal sözlerle eleştirdi. Özel, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e, ne bu millete faydası var, ne de Anayasa'ya uygunluğu var" ifadelerini kullandı.

    Özel'in tepki çeken ifadelerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bir anlamda bilinçaltına işlenmiş düşmanlık açığa çıkıyor" dedi. Övür, "Ne yazık ki yeni yönetim, CHP'nin genetiğini bozdu ama özünü değiştirmedi" ifadelerini kullandı.

    İşte Övür'ün yazısından bir bölüm:

    CHP'de ve sol aydınlardaki din takıntısının değişmeyeceğinin son örneğini Özgür Özel verdi. Oysa CHP'yi yönetenler, son dönemde çok değiştiklerini, dine, mütedeyyin insanlara daha farklı baktıklarını söylüyor, hatta Kemal Kılıçdaroğlu, ikide bir doğru olmadığı hâlde "Başörtüsünü biz serbest bıraktık" diye övünüyordu.

        Ne yazık ki yeni yönetim, CHP'nin genetiğini bozdu ama özünü değiştirmedi. Her an o öz ortaya çıkıyor ve kinini kusuyor. Bu konuda en başarılı isim hiç kuşkusuz CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel... Ayrıntısına girmeyeceğim ama Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili açıklaması tam da böyle bir açıklama. Şöyle diyordu:

        "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e, ne bu millete faydası var, ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

        Bir siyasetçi Diyanet'i, uygulamalarını eleştirebilir ama İslam dinini bir "Ortaçağ zihniyeti" olarak niteliyorsa bu bambaşka bir şey. Bir anlamda bilinçaltına işlenmiş düşmanlık açığa çıkıyor. Bu da, Batı emperyalizminin bazı kesimlerin beynini nasıl iğfal ettiğinin işareti... Çünkü Batı, kendi Ortaçağ karanlığının, bilime düşmanlığının üstünü örtmek için İslam'ı o "Karanlık Ortaçağ"ın ürünü olarak gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

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        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den okul öncesi kuran kursunu Ortaçağ zihniyeti olarak gören Özgür Özel'e: Genetik bozuldu ama öz aynı
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