Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den okul öncesi kuran kursunu Ortaçağ zihniyeti olarak gören Özgür Özel'e: Genetik bozuldu ama öz aynı

Bir siyasetçi Diyanet'i, uygulamalarını eleştirebilir ama İslam dinini bir "Ortaçağ zihniyeti" olarak niteliyorsa bu bambaşka bir şey. Bir anlamda bilinçaltına işlenmiş düşmanlık açığa çıkıyor. Bu da, Batı emperyalizminin bazı kesimlerin beynini nasıl iğfal ettiğinin işareti... Çünkü Batı, kendi Ortaçağ karanlığının, bilime düşmanlığının üstünü örtmek için İslam'ı o "Karanlık Ortaçağ"ın ürünü olarak gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

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