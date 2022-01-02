Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'den okul öncesi kuran kursunu Ortaçağ zihniyeti olarak gören Özgür Özel'e: Genetik bozuldu ama öz aynı

CHP'li Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kuran kurslarıyla ilgili açıklamasını skandal sözlerle eleştirdi. Özel, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e, ne bu millete faydası var, ne de Anayasa'ya uygunluğu var" ifadelerini kullandı.
Özel'in tepki çeken ifadelerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bir anlamda bilinçaltına işlenmiş düşmanlık açığa çıkıyor" dedi. Övür, "Ne yazık ki yeni yönetim, CHP'nin genetiğini bozdu ama özünü değiştirmedi" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün yazısından bir bölüm:
CHP'de ve sol aydınlardaki din takıntısının değişmeyeceğinin son örneğini Özgür Özel verdi. Oysa CHP'yi yönetenler, son dönemde çok değiştiklerini, dine, mütedeyyin insanlara daha farklı baktıklarını söylüyor, hatta Kemal Kılıçdaroğlu, ikide bir doğru olmadığı hâlde "Başörtüsünü biz serbest bıraktık" diye övünüyordu.