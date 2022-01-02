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    • Güncel
    • 02.01.2022 10:34
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    • 02.01.2022 10:36
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    Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun trollüğe devam ediyor

    TCDD, Marmaray hattında uygulanan zamlı tarifiye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımlamıştı. Kurumdan yapılan açıklamada zamlı tarifenin uyarılara rağmen CHP'li İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe sokulduğunun altı çizildi. Söz konusu zamla ilgili algı yapmaya çalışan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan skandal bir açıklama geldi.

    Murat Ongun trollüğe devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Marmaray hattında yapılan fiyat artışına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

    Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanan zamlı tarifenin CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde yürülürlüğe konduğunun altı çizilen açıklamada, İBB'ye konu hakkında itiraz edildiği bildirildi.

    İMZA SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞ HUKUKSUZ ZAM
    TCDD tarafından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

    EKOTROL, TROLLÜKTEN BAHSEDİYOR

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD'nin açıklamasını alıntılayarak, "Devlet 'dedikodu' yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" ifadelerini kullandı.

        İşte CHP'li İBB'nin Marmaray'da uyguladığı hukuksuz zamma ilişkin TCDD'den yapılan o açıklama;

        01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştu.

        ZAM TEKLİFİ YÜKSEK BULUNARAK REDDEDİLMİŞTİR
        2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına % 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen % 36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir.

        24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dâhil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.

        İBB'NİN YAPTIĞININ HUKUKİ DAYANAĞI YOK
        Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur.

        UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.

        ZAMLI TARİFE İBB İŞTİRAKİ BELBİM TARAFINDAN TURNİKLERE YÜKLENDİ
        Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.
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