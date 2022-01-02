Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun trollüğe devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Marmaray hattında yapılan fiyat artışına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanan zamlı tarifenin CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde yürülürlüğe konduğunun altı çizilen açıklamada, İBB'ye konu hakkında itiraz edildiği bildirildi.
İMZA SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞ HUKUKSUZ ZAM
TCDD tarafından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
EKOTROL, TROLLÜKTEN BAHSEDİYOR
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD'nin açıklamasını alıntılayarak, "Devlet 'dedikodu' yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" ifadelerini kullandı.