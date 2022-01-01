Muhalefetin HDP taktiği! CHP terörün siyasi ayağıyla görüştü İyi Parti sessizliğe büründü

Yaptığı kirli ittifakı gizlemek için her türlü yalana başvuran CHP'li Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine sözde milliyetçilik iddiasıyla vatandaştan oy isteyen İyi Parti sessiz kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ÇELİŞKİSİ

Daha önce terörün siyasi ayağı HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini belirten ve, "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kişiliği olan bir insan dün söylediklerini bugün yalamaz. Allah kimseyi kişiliksiz bir konuma düşürmesin." demişti.