İBB milli tenisçinin antrenör babasını işten çıkardı: Ya temizle ya git

Silivrili Milli Tenisçi İrem Kurt'un babası, Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nde görev yapan İBB Spor. A.Ş. personeli Özgür Kurt'un, Türkiye Futbol Federasyonu Grossroots C Antrenör Belgesi sahibi olmasına rağmen Genel Müdür Renay Onur tarafından 'Temizlik personeli olmaya zorlanarak' mobbinge maruz bırakıldığı ve daha sonra da işten çıkartıldığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Spor A.Ş. Genel Müdürü Onur, mobbingin olmadığını, pozisyonun kaldırıldığını Spor İstanbul'da antrenör ve personel kadrosundaki çalışanların işsiz kalmamaları için de kendilerine temizlik personeli pozisyonu teklif ettiklerini ancak kabul etmeyenlerin işten çıkartıldığını öne sürdü.
ÇIKIŞ TEBLİGATI YAPILDI
Özgür Kurt'un 'Temizlik personeli' olmayı kabul etmemesi üzerine İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü Onur ve İnsan Kaynakları Müdürü Duygu Demirbaş imzası ile işten çıkartıldığı kendisine tebliğ edildi.