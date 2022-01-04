İBB milli tenisçinin antrenör babasını işten çıkardı: Ya temizle ya git

31 ARALIK'TA ÇIKARTILDILAR

Spor İstanbul A.Ş'de çalışan tecrübeli 100'den fazla personel İBB yönetimi tarafından 'Ya daha düşük maaşla ve düşük statüde başka görevle çalışmayı kabul edersiniz, ya da istifade edersiniz' baskısını kurmuştu. Bu kapsamda personele evrak imzalatarak onaylarını almak isteyen yönetime ise çalışanlar karşı çıkmıştı. Ancak işsiz kalmaktan korkan ve imzalamadıkları takdirde 31 Aralık 2021 sonu ile iş akitleri sonlanacağı belirtilen personel çaresiz bırakılmıştı.