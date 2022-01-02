Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'liyakat' sözlerine tepki gösterdi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarının PKK, FETÖ DHKP-C gibi terör örgütleri ile doldurulduğu ortaya çıktı.
Skandalın ardından İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK, DHKP-C,MLKP, MKP, FETÖ..."
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.
İDDİA VE TESPİTLER ÖZEL TEFTİŞİN KAPSAMINDA
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GÖKSU'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA TEPKİ
İBB'deki terör iltisaklı personellerle ilgili Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"İBB'NİN İŞE ALIMINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR"
Göksu yayında "100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç böyle işliyor." ifadelerini kullanan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın videosunu izleterek "Hikaye buradan başlıyor" dedi.
Göksu'nun izlettiği o videoda geçen konuşma:
NEREDE LİYAKAT?
Videonun devamında CHP'lilerin 'iyi kadrolaşamadıkları için' itiraz ettiğini söyleyen Göksu, "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.
"İBB LGBT MÜDÜRLÜĞÜ KURMAK İSTİYOR"
Tevfik Göksu ayrıca, İBB yönetiminin bir skandalını daha açığa çıkardı. Göksu, İBB'nin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı.
CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.